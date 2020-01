Due uomini sono rimasti feriti e sono stati entrambi trasportati in ospedale per i controlli del caso

Monteforte Irpino - I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 21’18, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. 34,100 in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati entrambi trasportati in ospedale per i controlli del caso.

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.