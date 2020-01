A partire da questa sera (28 gennaio) e per tre giorni, l'auditorium del Polo Giovani di via Morelli e Silvati ospita una singolare performance narrativa

Avellino - Una lettura alternativa del Piccolo Principe, uno dei più celebri racconti per ragazzi che parla, però, al genere umano universalmente.

L’appuntamento è per il 28, 29 e 30 gennaio alle ore 19.30: ogni sera la lettura di brani del Piccolo Principe su sottofondo musicale del maestro fisarmonicista Armando Rizzo.

“Un pozzo nel Deserto” è il titolo del ciclo di appuntamenti promosso dalla Diocesi di Avellino: un invito alla lettura e alla ri-lettura di classici della letteratura internazionale.

Si parte dalla più celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry che dal 1943, anno della sua prima edizione in lingua originale, fa sognare e riflettere sul senso della vita e la forza dei sentimenti.