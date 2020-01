Avellino – seduta straordinaria del consiglio provinciale

Tante le novità tra cui i nomi del comitato scientifico della Fondazione per il turismo

Avellino - Si è tenuto questa mattina, presso la Sala “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, il Consiglio Provinciale, convocato in seduta straordinaria, per la discussione di diversi punti all’ordine del giorno.

La prima vera novità sta nella individuazione dei primi sette componenti del comitato scientifico della Fondazione provinciale per il Turismo, fortemente voluta dal presidente Biancardi per la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio culturale e ambientale dell’Irpinia. Nel prossimo consiglio, come anticipa lo stesso Biancardi, verranno individuati altri nomi. Tra di essi, al momento, figura Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano Wine Festival che, proprio la scorsa settimana, a Palazzo Caracciolo, d’intesa con la Fondazione Sistema Irpinia, ha annunciato di volersi impegnare per avviare, sul territorio avellinese, un grande evento esclusivamente dedicato alla degustazione e alla conoscenza del vino; evento che, molto probabilmente, non si terrà prima del 2021.

“La Provincia ha formato la Fondazione, di cui fa parte il terzo settore con la presenza di Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria, con uno scopo preciso: mettere a sistema le risorse del territorio. Sin dal primo giorno, l’Istituzione ha pensato di impegnarsi per un evento boom sul vino. Organizzare una manifestazione del genere richiede uno sforzo economico e scientifico notevole perché deve riuscire non bene ma benissimo” specifica il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.

Ad affiancare il fondatore del Merano Wine Festival, ci saranno il giornalista Gigi Marzullo, il direttore di Fondazione Fs Luigi Francesco Cantamessa, il professore Paolo Mascilli Migliorini, il Sanchez Christophe capogabinetto del sindaco di Bergamo, Giovanni Esposito in rappresentanza dei diversamente abili e Francesca Bizzarro ricercatrice esperta di storia dell’arte. Una prima squadra che potrebbe essere ampliata in futuro sulla scorta delle competenze che richiederanno i vari interventi in programma.

Tra gli altri interventi approvati, non mancano la realizzazione e valorizzazione del Parco della Memoria a Sant’Angelo dei Lombardi e l’opera d’arte “La Chiave di Montevergine” progettata da Milot Alfred Mirashi da installare all’interno dell’aiuola della rotonda pubblica sita all’uscita del casello autostradale Avellino ovest.

Viene, infine, annunciato l’incontro che si terrà nei prossimi giorni con l’amministratore Air per lo spostamento del terminal bus a Piazzale degli Irpini.