Tedesco: "I giovani sono la nostra risorsa più preziosa"

Avellino – “Educazione alla Imprenditorialità” è il titolo del progetto Pcto, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), partito oggi, martedì 28 gennaio, al Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino, presso la sede di via Ferrante.

Il progetto, ideato e realizzato in sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, si sviluppa in un ciclo di incontri immaginato per avvicinare gli studenti ai temi legati all’imprenditoria.

“Siamo contenti – precisa il Presidente dell’Ordine Francesco Tedesco – di confrontarci con i giovani della nostra provincia su tematiche centrali nel loro percorso di crescita umana e professionale. Conoscere il mondo imprenditoriale ed entrare in sintonia con certi meccanismi è importante per iniziare a costruire un futuro professionale anche in Irpinia. I giovani – continua – rappresentano la risorsa più preziosa del nostro territorio, ed investire su di loro è una necessità, un dovere”.

Le lezioni, che saranno alternativamente tenute dallo stesso Presidente Tedesco e dal Dottore Carmine Ferrara, coinvolgeranno ben 14 classi (le 3 A, B, C, D, E, F, G, H e L, le 3 Alm, Blm, Asa, Bsa e Blm) e si concluderanno il prossimo 31 marzo.

“Con la dirigente e i docenti del Liceo Scientifico – aggiunge Tedesco – c’è stata da subito sintonia sulle tematiche da affrontare e l’organizzazione complessiva del percorso di formazione. Come Ordine dei Commercialisti non possiamo che essere soddisfatti dell’attenzione e della disponibilità della scuola a collaborare per la crescita dei nostri ragazzi. Credo – conclude – che sia questa la strada giusta per creare in prospettiva nella nostra provincia nuove opportunità di lavoro”.