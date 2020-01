Il macth di mercoledì 29 gennaio 2020 sarà disputato in assenza di tifosi ospiti e con divieto di vendita dei biglietti nella provincia di Avellino

Avellino - La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che su disposizione della Prefettura di Salerno, per ragioni di ordine pubblico, la gara tra Virtus Arechi Salerno e Scandone Avellino di mercoledì 29 gennaio 2020, valevole per la diciannovesima giornata di Serie B, girone D, sarà disputata in assenza di tifosi ospiti e con divieto di vendita dei biglietti nella provincia di Avellino.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook della Virtus Arechi Salerno, raggiungibile tramite questo link.