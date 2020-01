La WAC di Avellino ricerca operatori specializzati del mercato del lavoro

Le candidature dovranno essere inviate via email

Avellino - La WELCOME AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (IN ACRONIMO WAC), accreditata dalla Regione Campania, ricerca per la propria sede di Avellino, Operatore Mercato del Lavoro (OML) con esperienza di almeno 2 anni nella gestione delle Politiche Attive del Lavoro riferita ai bandi FSE della Regione Campania.

La risorsa si occuperà dell’erogazione di attività di accompagnamento/orientamento, bilanci di competenze, coaching e counselling, ricerca attiva del lavoro, utilizzo delle piattaforme regionali per la profilazione, gestione autonoma dei lavoratori assegnati.

Requisiti Richiesti

Laureati in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche (triennale o magistrale);

master in Risorse Umane (requisito preferenziale);

ottima conoscenza ed utilizzo del computer e pacchetto office;

ottima propensione ai rapporti interpersonali;

spiccato orientamento all’organizzazione dei tempi e metodi di lavoro.

Contratto di lavoro da stabilire in base alle reali competenze.

Luogo di Lavoro: Avellino

Orario di lavoro: Full – Time

Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dati per le finalità di risposta al presente annuncio in conformità alle disposizioni del Regolamento EU 2016/679, all’indirizzo: direttore@irpinia24.it oppure lavoro@gruppoawa.it.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.