Festa: "Cominciare e raggiungere subito un successo"

Avellino - E’ stato presentato, stamane, a Palazzo di città, l’evento che si terrà quest’anno nel capoluogo irpino: Avellino Wine Week. A presentare l’iniziativa, oltre il sindaco Gianluca Festa, il Prof. Attilio Scienza, Gaetano Buccia (Amministratore delegato di Generica Group). L’iniziativa vedrà come partner Vinitaly International Academy, sezione internazionale di Vinitaly; Generica Group, agenzia altoatesina che negli ultimi due anni ha collaborato con Merano Wine Festival; Assoenologi, ossia l’associazione Enologi Enotecnici Italiani.

“Far rialzare Avellino, consegnarle prospettive molto più concrete, che possano consentire al territorio di uscire da quello che è il perimetro provinciale e conquistare importanti risultati“- questi gli obiettivi del primo cittadino, che aggiunge: “La nostra iniziativa metterà insieme scienza, cultura, e anche una parte ludica, ma, in particolare vogliamo caratterizzarci per una manifestazione che non sia la riedizione di altre iniziative! Vogliamo organizzare un evento molto qualificante, che consenta al territorio, ad Avelino e all’irpinia di incontrare il mondo“.

Festa ha passato poi la parola al Prof. Attilio Scienza, che ha dichiarato: “Torno volentieri ad Avellino, questa è una buona occasione anche perchè avremo l’opportunità nelle giornate dedicate a questo evento di stare insieme e raccontare il nostro lavoro che, come spesso capita, rimane nei cassetti. L’innovazione è frutto del consumatore: l’azienda segue le tendenze del consumatore e crea qualcosa di nuovo“. Scienza ha poi precisato: “I nuovi consumatori, i millenials, hanno degli strumenti per conoscere quello che c’è nel mondo… C’è quindi bisogno di due cose: in primo luogo, migliorare la comunicazione con la cultura, creando conoscenza con queste iniziative, e creare una comunicazione attrattiva mediante gli strumenti digitali; in secondo luogo, puntare sull’internazionalizzazione, in modo che ciò che viene fatto qui, venga conosciuto in tutto il mondo“.

A concludere la conferenza, infine, è stato Gaetano Buccia, ad di Generica Group, che ha rimarcato la necessità e l’importanza di creare un evento moderno e qualificato: “Noi italiani facciamo fatica a creare rete e a relazionarci, dobbiamo cercare di creare architetture strategiche per mettere insieme le persone, abbiamo bisogno di una serie di figure importanti che possano rappresentare un grande evento“.