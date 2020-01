Calcio, Serie C: Micovschi illude, ma è solo pari al Partenio

L'Avellino passa in vantaggio, ma è recuperata dal Picerno

Avellino – Era stata preannunciata come la gara dell’anno, la sfida da vincere a tutti i costi, ma purtroppo, per gli uomini di Mr. Capuano la la partita odierna del Partenio-Lombardi si è conclusa con un nulla di fatto, che non modifica la classifica e lascia l’Avellino a quattro lunghezze dal picerno al di fuori della Zona Playout.

LA GARA Parte subito forte il Picerno, che, al minuto 3, sugli sviluppi di un corner, va vicinissimo alla rete con Nappello. L’Avellino è più volte in avanti nella prima parte della gara, ma mette in pericolo la porta di Pane solamente al 28’ con Micovschi che percorre tutto il terreno di gioco, serve Di Paolantonio, ma il capitano non riesce a colpire verso lo specchio. Gli irpini, continuando il forcing offensivo, reclamano poi un rigore al 33’ per un presunto fallo di mano. Sul finale di frazione finalmente arriva il gol del vantaggio per i lupi. Celjak, libero sulla fascia, crossa perfettamente al centro per Micovschi che di testa insacca alle spalle del portiere.

Nel secondo tempo i lupi, che erano andati negli spogliatoi in vantaggio di un gol, non escono subito concentratissimi ed il Picerno ne approfitta nei primi minuti. Al 49’, Kosovan, servito da Pitarresi, riesce a girarsi con tranquillità senza essere fermato dalla difesa biancoverde, e con il sinistro la mette alle spalle di Dini. La rete del pareggio sembra dare uno scossone ai padroni di casa che nei minuti successivi più volte si fanno trovare davanti alla porta di Pane, prima con Di Paolantonio e poi con De Marco, con quest’ultimo che costringe il portiere al miracolo. Al 70’ l’Avellino ritrova il vantaggio, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo di Zullo, che per liberarsi dell’avversario lo scaraventa a terra.

Dall’altra parte tre minuti più tardi è il Picerno a sfiorare il vantaggio, ma Sparacello a porta quasi sguarnita si divora il gol. Saranno ancora gli ospiti negli ultimi minuti di gara ad essere pericolosi, ma Vanacore, non serve né Sparacello né Santaniello, sprecando una ghiotta occasione.

Un pareggio che, per quanto visto oggi, vale due punti persi per gli uomini di Capuano, che sono stati padroni del campo nello scontro diretto, salvo alcuni momenti che però sono risultati fatali. La corsa per la salvezza, che sarebbe potuta archiviarsi oggi, continuerà con un’altra sfida decisiva per i Lupi al Gustavo Ventura di Bisceglie.

IL TABELLINO

Avellino-Picerno : 1-1

42’pt Micovschi (A), 4’st Kosovan (P)

Avellino (3-5-2): Dini; Illanes, Zullo, Bertolo (21’st Alfageme); Celjak, Izzillo, Di Paolantonio, De Marco, Laezza; Micovschi, Albadoro.

A disp.: Tonti, Pizzella,Morero, Rossetti, Carbonelli,Russo. All.: Capuano.

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Zaffagnini, Lorenzini; Melli (29st Vanacore), Pitarresi, Vrdoljak, Kosovan (44’st Calamai), Guerra (30’st Sparacello); Santaniello, Nappello (30’st Squillace).

A disp.: Cavagnaro, Ripa, Ruggieri, Donnarumma, Nappello, Montagno. All.: Giacomarro.

Arbitro : Angelucci di Foligno (Tinello di Rovigo- Donato di Milano)

NOTE : Espulsi :Nessuno Ammoniti : Laezza, Alfageme (A); Priola, Vrdoljak (P). Spettatori : 3587 di cui 100 da Picerno