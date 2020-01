Avellino – Controllo del Territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella

Quattro persone allontanate con foglio di via e due segnalate per droga

Avellino – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

I Carabinieri della Stazione di Senerchia, durante l’espletamento di tale attività, hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio una coppia romena, lei 30enne e lui 35enne, entrambi residenti in provincia di Salerno e gravati da svariati precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio. Gli stessi, sorpresi a girovagare per Senerchia, opportunamente interpellati, non erano in grado di fornire ai Carabinieri un valido motivo circa la loro presenza in quel Comune. Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di due soggetti di Foggia, anch’essi con a carico vicende giudiziarie, sorpresi in atteggiamento sospetto nel Comune di Nusco dai Carabinieri della locale Stazione.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti: i Carabinieri di Torella dei Lombardi, congiuntamente ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Montella, hanno segnalato alla Prefettura di Avellino due uomini del posto che, all’esito di perquisizioni domiciliari, venivano trovati in possesso rispettivamente di due flaconi di metadone e di modica quantità di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro.