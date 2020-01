Sabato 25, alle 19.30, al Teatro “99 Posti”, tre spettacoli in sequenza, per avvicinarsi all’affascinante linguaggio del corpo

Mercogliano - La danza contemporanea espressione dell’arte dei nostri tempi. Sabato 25, alle 19.30, al Teatro “99 Posti” di Mercogliano, tre spettacoli in sequenza, per avvicinarsi all’affascinante linguaggio del corpo, con la tecnica di danzatori di notevole esperienza. L’iniziativa, realizzata con la direzione artistica di Antonella De Angelis, è inserita nel circuito del Teatro Pubblico Campano, per il prestigio delle compagnie.

“Inauguriamo il primo appuntamento della nostra rassegna- commenta Paolo Capozzo, responsabile dei laboratori teatrali- in aderenza al nostro percorso di ricerca e di sperimentazione delle arti espressive. Questo cartellone costituisce una sfida, in quanto divulga al pubblico l’avanguardia nella danza contemporanea, che comunica emozioni attraverso le movenze del corpo”-. Il Centro Studi Arte in Movimento presenterà “Ricerca sull’animalità perduta”, con il concept, la regia e la coreografia di Antonella De Angelis. Sul palcoscenico, Delia De Ciuceis, Nicol Cini, Federica Farina, Alessandra Lopresti, Maria Mazzocca, Sissi Menna, Dolores Pagnotta, Giulia Santoro, Giada Trivelli e Sara Vigilante. Artedanza Project proporrà il suo “Rota Temporis”, con il concept, la coreografia e la regia di Tiziana Petrone. Le danzatrici sono Sara Vllahv, Giulia De Maio, Nancy Cardascia e Antonia De Stefano.

Concluderà Boderline Danza con il suo “Pari Intervallo”, con la regia e la direzione della fotografia di Claudio Malangone. I danzata tori/autori sono Luigi Arata, Antonio Formisano, la drammaturgia è di Giada Ruoppo. “Promuovoamo e valorizziamo la danza contemporanea- conclude Antonella De Angelis- con la presenza di Compagnie di rilievo nazionale, per avvicinare il pubblico ad un genere considerato di nicchia, ma ricco di percorsi sperimentali, basati sull’introspezione. La rassegna accende i riflettori sull’Irpinia come antesignana dei nuovi percorsi artistici nelle diverse arti espressive, dalla danza al teatro, dalla musica al cinema”-.