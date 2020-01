Mercoledì 28 gennaio 2020 dalle ore 14, presso la sede di Piazza Duomo della Camera di Commercio

Avellino – Quali i metodi di risoluzione delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) di natura commerciale? Quali i vantaggi dell’arbitrato per le imprese? Quali le garanzie dell’arbitrato amministrato?

La Camera di Commercio di Avellino, in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, organizza per mercoledì 28 gennaio 2020 dalle ore 14, presso la sede di Piazza Duomo, il seminario:“L’arbitrato per le imprese. L’esperienza delle Camere di Commercio al servizio del territorio”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della CCIAA Avellino, Oreste La Stella, interverranno rispettivamente i presidenti del Consiglio Notarile di Avellino, dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.