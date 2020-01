Prima riunione oggi a Palazzo Caracciolo per avviare le attività di programmazione delle iniziative per il quarantennale del terremoto del 23 novembre 1980

Avellino – Prima riunione oggi a Palazzo Caracciolo per avviare le attività di programmazione delle iniziative per il quarantennale del terremoto del 23 novembre 1980. All’incontro organizzato dalla Provincia sono stati inviati i sindaci dei Comuni dichiarati disastrati. L’obiettivo è di coinvolgere tutte le istituzioni per condividere il percorso da realizzare in vista dell’importante ricorrenza, anche attraverso la costituzione di un comitato.

Presenti all’appuntamento gli amministratori di Calitri, Calabritto, Caposele, Conza della Campania, Morra De Sanctis, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, Sant’Angelo dei Lombardi, Sant’Andrea di Conza, Solofra, Teora e Torella dei Lombardi, oltre ai consiglieri provinciali Rosanna Repole e Franco Di Cecilia e al presidente Domenico Biancardi che ha inviato una lettera ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per invitarlo in Irpinia in occasione delle iniziative.