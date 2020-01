Auletta – La sagra del carciofo bianco diventa “sagra di qualità”

La manifestazione Bianco Tanagro dedicata al carciofo bianco di Auletta ottiene il marchio di qualità nella cerimonia di premiazione svoltasi al Senato

Auletta – La Pro Loco di Auletta (SA), con grande orgoglio, rende noto che la manifestazione “Bianco Tanagro” esclusivamente dedicata al carciofo bianco diventa “Sagra di qualità”. La certificazione è rilasciata direttamente dall’Unione Nazionale Pro Loco (Unpli) che è il punto di riferimento, a livello nazionale, di tutte le associazioni impegnate, in sinergia con le attività economiche locali, nella tutela delle tradizioni e nella promozione e diffusione di prodotti tipici storicamente legati al territorio. Il marchio, rilasciato al termine di un rigoroso iter documentale e di accurate verifiche sul campo, è stato consegnato lunedì 20 gennaio 2020 nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi al Senato della Repubblica.

I parametri di valutazione, decisi e applicati da una commissione nazionale e da competenti ispettori che hanno personalmente partecipato alle singole manifestazioni, sono ben precisi: il prodotto deve, innanzitutto, essere a km 0; l’organizzazione deve essere adeguata ai sistemi di sicurezza e ordine; la sagra deve avere una storicità di almeno 5 anni e, ovviamente, deve rappresentare un prodotto tipico locale.

Tra le innumerevoli e svariate sagre, manifestazioni e festival che ogni anno vengono organizzate in varie cittadine, borghi e paesi, solo 28 possono fregiarsi del marchio di qualità e tra di esse non poteva mancare la Sagra Tanagro di Auletta che, tra mercatini, show coocking, concerti e spettacoli offre, in tutte le sue sfaccettature, la degustazione del carciofo bianco, un prodotto di nicchia che ha conquistato chef e gourmet per le sue caratteristiche organolettiche e la sua versatilità: “Il carciofo bianco del Tanagro è un prodotto straordinario, diverso dagli altri per caratteristiche e qualità. Dura solo un mese, è piccolissimo, privo di spine, ottimo anche crudo. Un prodotto rinvenibile solo nel territorio di Auletta” specifica Giuseppe Lupo, il presidente della Pro loco che ha organizzato la manifestazione.

La Sagra Tanagro di Auletta, giunta alla X edizione, si è lodevolmente inserita tra gli eventi maggiormente dediti alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio e, come afferma lo stesso presidente, il merito è tutto dei soci della Pro Loco, dei produttori locali e di tutto il gruppo che ogni anno cresce: “La Pro loco ha messo insieme un gruppo di soci, associazioni locali, scuole, produttori locali, chef, giornalisti, musica popolare, antiche tradizioni e tutto ciò che riguarda il mondo social. Proprio questo connubio ha permesso di ottenere questo marchio di qualità. I commissari hanno personalmente constatato qualità, giusto prezzo, rapporto qualità-prezzo e organizzazione impeccabile su tutti gli aspetti”.