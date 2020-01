Si terrà giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17.30 nella sala maggiore di Palazzo Orsini

Solofra - Si terrà giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17.30, nella sala maggiore di Palazzo Orsini, il Consiglio comunale congiunto sul futuro dell’Ospedale Landolfi di Solofra nell’ambito del processo di accorpamento con il Moscati di Avellino e dei servizi sanitari territoriali a partire dal presidio di Montoro.

In sala saranno presenti i consiglieri comunali di Montoro, Serino e Solofra, con le relative giunte, mentre a dettare tempi e modalità saranno i tre Presidenti di Assise ed i tre Segretari Generali, ad aprire i lavori invece, saranno gli interventi dei tre sindaci Girolamo Giaquinto, Vito Pelosi e Michele Vignola.