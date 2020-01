Capuano :"Non saremo vittima sacrificale"

Avellino – I lupi, ancora scottati dalla sconfitta arrivata nei minuti finali al “Gaetano Bonolis” di Teramo , ieri sono subito ritornati in campo in vista dell’incontro di recupero che dovranno disputare domani pomeriggio allo stadio Massimino di Catania.

Quest’oggi allenamento pre-gara e poi la partenza per la terra sicula, per un partita che sarà sicuramente rognosa, contro un avversario blasonato e con un organico ricco di giocatori di categoria superiore.

Eziolino Capuano ha tenuto la conferenza stampa prepartita e ha anche diramato l’elenco dei convocati che vede presente il ritorno di De Marco, assente in abruzzo a causa di una squalifica, oltre al neo acquisto Izzillo. Non sarà invece della sfida Carbonelli, lasciato al casa dal tecnico biancoverde su consiglio dello staff medico.

“Il morale non è dei migliori perché perdere al 91’ su una palla inattiva dove purtroppo avevamo dei codici ben precisi, abbiamo perso l’uomo e quindi è un errore di attenzione, ma quella partita va nel dimenticatoio”, così ha esordito il tecnico in conferenza, facendo subito riferimento alla gara di domenica scorsa.

Ma subito riferendosi al Catania ha detto :”Il tempo per preparare la gara è stato pochissimo, domani affrontiamo una squadra forte, inutile dire la forza del Catania, ma noi siamo in un periodo ottimo” e soprattutto ha voluto rimarcare :”Non Saremo vittima sacrificale, consci che giocheremo contro una grandissima squadra”.

Capuano ha poi parlato, in conclusione, del suo ritorno in panchina :”Sarò più vicino alla squadra anche se chi mi ha sostituito ha fatto a pieno il proprio lavoro, giocando contro una grandissima squadra come il Teramo, preparando bene la gara giocando bene e dirigendola bene dalla panchina”.