50enne denunciato dai Carabinieri

Sant’Angelo dei Lombardi - I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale.

Nello specifico, i Carabinieri, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito dell’incidente, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, hanno proceduto per il riscontro. E, all’esito dell’esame etilometrico, veniva accertato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per la guida.

Per l’uomo, oltre al ritiro della patente di guida, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.