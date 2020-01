Attilio Albachiara: “Giovanni Gagliardi ambasciatore della Pizza Napoletana STG negli Stati Uniti”

Quando si parla di pizza, è importante mettere in risalto i migliori ingredienti utilizzati, le più idonee tecniche per produrla e focalizzarsi sulla “mano sapiente” di chi la crea, poiché essa unisce prodotto, tecnica e passione, ed ogni mano darà un risultato diverso, pur utilizzando gli stessi elementi. Così facendo, riusciamo a parlare di “Artigiani”, la cui arte è saper dare un’anima al prodotto.

Giovanni Gagliardi è un Artigiano vero che ha deciso di far conoscere l’Arte della pizza a Miami, creando un luogo dove condividere con i sui clienti passione, creatività, la tecnica, la conoscenza e prodotti di qualità. Nella sua pizzeria “La Leggenda” di Miami Beach, in Florida (U.S.A.), Giovanni cerca di tramandare la cultura e la filosofia della pizza: non solo cibo, ma lavoro che viene da lontano, da Napoli, come la sua storia, le sue origini e gli ingredienti che ancora seleziona dai suoi colleghi artigiani napoletani.

“La nostra Associazione – dichiara Attilio Albachiara, Presidente dell’Associazione Mani d’Oro – si pone tra i propri obiettivi quello di promuovere e valorizzare tutti quei pizzaioli che lavorano con dignità e onestà, rispettando i valori della tradizione anche lontano da Napoli e dall’Italia. Ci inorgoglisce non poco che Giovanni Gagliardi, con la sua pizzeria La Leggenda sia diventato un punto di riferimento negli Stati Uniti d’America, coniugando il saper fare impresa con il rispetto dei valori della Pizza Napoletna STG”.