Avellino – La mostra personale dell’artista irpina Maria Gerarda Cresta

La mostra “Colori di Luce“ al Circolo della Stampa e presto anche in Europa e negli Stati Uniti

Avellino – I lavori dell’artista irpina, Maria Gerarda Cresta di Paternopoli nata nel ’76, figlia di un carrozziere e di una casalinga, trovano esposizione presso il “Circolo della Stampa” di Avellino, con la mostra “Colori di Luce”. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente oggi e domani, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

La pittrice, dopo aver frequentato il liceo classico si è laureata in Infermieristica, specializzandosi nel campo psichiatrico.

Dai suoi dipinti e dalle sue creazioni traspare il suo vero io, il suo modo fine ed originale di vedere le cose.

Particolari sono non solo i suoi dipinti su tela ma, soprattutto, quelli su legno o addirittura su vetro che, attraverso il riflesso della luce, creano giochi di colori brillanti e fluorescenti.

Oggetto delle sue opere sono piccole realtà naturali ma anche ambientazioni urbane, scorci irpini e soprattutto eleganti sguardi femminili.

Un’esposizione davvero interessante in cui l’artista irpina regala ai visitatori una serie di immagini armoniche, dinamiche, delicate e ricche di luce e colori vivaci.

Insomma la mostra si concretizza in un’imperdibile occasione per scoprire una pittrice di assoluto valore, apprezzata da importanti critici d’arte. Le sue opere, già esposte nelle maggiori città e gallerie italiane, come Napoli, Salerno, Roma, Firenze, Milano e Torino, a breve, troveranno spazio anche in Europa e in America.