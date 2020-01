La manifestazione è dedicata all’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità

Montella - Grande attesa per l’Open Day dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Rinaldo d’Aquino” di Montella, che si terrà il 18 gennaio, alle ore 15.00, presso la sede dell’Istituto in via Francesco Scandone, 4. La manifestazione, dedicata all’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità, vedrà il “d’Aquino” aprire le porte per illustrare agli interessati i suoi indirizzi e percorsi di studio: Chimica materiale e biotecnologie, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni.

I docenti esporranno a genitori e alunni l’offerta formativa dell’Istituto; docenti e alunni, in uno scambio intersoggettivo, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le loro competenze con quelle ancora in formazione degli studenti, presenteranno lezioni laboratoriali attraverso esemplificazioni di elettronica ed elettrotecnica, passando dal Bulding automation all’impianto semaforico; attività inerenti la chimica e la biologia in cui, in maniera collaborativa, ci sarà il coinvolgimento dei presenti. Sarà possibile, inoltre, assistere ad analisi chimico-fisiche dell’acqua, dell’aria e del suolo fino ad arrivare all’analisi microbiologiche o, ancora, conoscere in maniera ravvicinata i nostri “amici batteri”. Verranno, ancor più, simultaneamente, aperte le porte al laboratorio di informatica e telecomunicazioni, in cui, tra l’altro, verrà illustrato l’assemblaggio di un PC fino all’impianto BUS per la pubblica illuminazione.

In questo intero pomeriggio da trascorrere insieme, la didattica laboratoriale prenderà vita passando dalla conoscenza, alla motivazione, all’apprendimento. Il laboratorio è, per l’Istituto, il luogo mentale, in grado di valorizzare la centralità dell’apprendimento mettendo in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze storiche degli insegnanti. In un clima di fattiva collaborazione, di scambio culturale e di interazione di pensieri, alle ore 16,30, presso l’Auditorium dello stesso Istituto Tecnico Tecnologico “Rinaldo d’Aquino” si terrà un Convegno sul tema: “Istituto Tecnico a Montella: le chiavi del tuo futuro” – Binomio scienza e tecnologia per la crescita della cultura dell’innovazione.

Sarà questa l’occasione in cui si potranno confrontare l’Amministrazione Comunale, la Scuola e prestigiose Aziende presenti nel nostro circondario. All’incontro interverrannoil Comune di Montella, Confindustria Avellino, l’ITS “Antonio Bruno”, ACCA Software S.p.A., E.B.I S.r.l. e Altergon Italia. Scopo di questo incontro-dibattito sarà quello di realizzare un “contenitore” nel quale le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi, nonché confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida, perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro. La cultura è creazione di vita; la cultura dei nostri giovani rappresenta il futuro della nostra terra.