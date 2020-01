Al via il "Progetto Bronzo" promosso dall'Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale "Agorà"

Grottaminarda - Nei giorni scorsi il Comune di Grottaminarda ha salutato i giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “Pervinca Irpinia 1.0” e ieri ha dato il benvenuto ad altri 10 volontari per il progetto “Bronzo” sempre a cura dell’Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale “Agorà”. Dunque l’Ente, per il nono anno consecutivo, continua ad investire nel Servizio Civile puntando sulla collaborazione dei giovani e dando loro l’opportunità di approcciarsi con il mondo del lavoro e con la complessa macchina amministrativa, confidando nella loro collaborazione e dando loro modo di immagazzinare un’esperienza sicuramente utile per il proprio bagaglio formativo.

Si tratta ancora una volta di volontari molto giovani, di età compresa tra i 20 ed i 28 anni che saranno impegnati nell’erogazione di servizi ai cittadini. Saranno coordinati da tre responsabili comunali: Raffaela Cosato, Giovanni Papa e Pietro Antonio Del Grosso.

I volontari in mattinata sono stati accolti in Municipio per il benvenuto dal Sindaco, Angelo Cobino, e dalla Delegata al Personale, Marisa Graziano. Nel pomeriggio poi hanno avuto modo di conoscere l’intera Amministrazione Comunale.Da oggi per loro comincia un’importante formazione a stretto contatto con i cittadini, con i dipendenti comunali e con gli amministratori, finalizzato ad un arricchimento reciproco dal punto di vista umano ed esperienziale.