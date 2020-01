Avellino – De Luca sollecita l’iscrizione al bando regionale per commercianti ambulanti e artigiani

Oggi l'incontro di presentazione degli Avvisi pubblici della Regione Campania relativi agli incentivi per Commercianti, Artigiani e Ambulanti

Avellino - Oggi pomeriggio alle ore 15.00 si è tenuto presso la sede camerale di Piazza Duomo l’incontro di presentazione degli Avvisi pubblici della Regione Campania relativi agli incentivi per Artigiani, Commercianti ed Ambulanti. In totale sono 25 milioni di euro le risorse destinate alle imprese, di cui 19 milioni nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative e migliorare i sistemi di gestione.

10 milioni di euro nel settore del Commercio per adottare soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale e 5 milioni di euro nel settore del Commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali. All’incontro sono stati presenti il Presidente della Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella, Antonio Marchiello, Assessore delle Attività Produttive e Ricerca Scientifica della Regione Campania, e Sergio Tanga, Dirigente di Sviluppo Campania. Infine, anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca era presente all’evento, il quale ha sottolineato soprattutto l’impegno della Regione per aiutare il Commercio in crisi.

“Non solo abbiamo fatto e stiamo facendo tuttora un grande lavoro per il commercio” – dichiara De Luca - “Stiamo facendo tanto anche per il settore sanitario e farmaceutico”. De Luca stimola i commercianti ad attivarsi subito per iscriversi al bando del concorsone “molto importante anche per gli ambulanti per migliorare la loro condizione di lavoro dopo un decennio di crisi garantendo uno strabiliante numero di occupati”.