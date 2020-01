Programma falò in Irpinia

Gennaio all'insegna dei falò e della tradizione irpina

PROGRAMMI DEI FALO’ IN IRPINIA

L’Irpinia è tra le province in Europa che meglio conserva e vive le tradizioni. Questo grande patrimonio culturale rappresenta l’identità delle nostre comunità che si riconoscono nelle tradizioni.

CERVINARA- Falò di Sant’Antuono Abate

Ancora una volta conserviamo le tradizioni. Il Comune di Cervinara, la Pro Loco A.Renna e il Borgo Ferrari vi aspettano al tradizionale fuoco di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio presso la frazione Ferrari di Cervinara.

Funzione di benedizione del falò e degli animali a seguire fino a notte tarda: musica, canti e danze popolari.

Non mancheranno naturalmente le degustazioni di prodotti locali come la pettola (pasta e fagioli), pasta e patate e pizza di granoturco e per finire patate spaccate e cotto sotto alla brace.

SANT’ANDREA DI CONZA- Sand’Anduono maschere e ssuon’

Nella serata di giovedì 17 gennaio 2020, la tradizione vuole accendere in vari punti del nostro paese i fuochi dedicati a Sant’Antonio Abate. Una sorta di rito del quale si ignora la vera origine ma si avverte evidentemente la necessità, nonostante tutto.

Nella nostra comunità si parla già de “Li fuoche de Sant’Anduono” quando la peste, che scoppiò nel 1656, fece nel Mezzogiorno (e non solo), migliaia di vittime. Ad esempio, la popolazione di Avellino si ridusse da 10000 a 2500 abitanti. In quell’occasione l’accensione dei falò servì, prima di tutto, a debellare l’epidemia ed evitare il propagarsi dell’infezione ma anche a chiedere, in extremis, l’aiuto sacro di Sant’Antonio Abate. Da allora si è tramandato nei secoli prendendo anche altri significati…