Prevista lezione sull'ecosistema australiano

Avellino - Venerdì 17 Gennaio, alle ore 18.00, ad Avellino, presso la sede provinciale del CONI, in via G. Palatucci n°1, riprenderanno i corsi per “Operatore Escursionistico” ENDAS-CONI. Gli appuntamenti formativi concluderanno il ciclo iniziato l’anno 2019, per riprendere, nuovamente, a marzo.

Una delle lezioni teoriche condotta dal docente ENDAS, biologo naturalista, Daniel Li Veli, si baserà sulla differenza del nostro ecosistema da quello australiano e su come i cambiamenti climatici possono avere un impatto diretto sulle nostre vite. Quello che oggi sta accadendo in Australia, domani, potrebbe capitare in Europa e in Italia. Parliamo di oltre 200 incendi scoppiati per via delle temperature altissime che hanno cancellato 50mila chilometri quadrati di territorio, causato la morte di 25 persone, distrutto oltre 1.000 abitazioni e ucciso circa un miliardo di animali.

I corsi hanno subito lo slittamento a Gennaio per via delle ingenti piogge che a Novembre devastarono l’Irpinia.Come annunciato insieme al Sindaco di Avellino Gianluca Festa, il 19 Ottobre, in occasione dell’iniziativa “Irpinia e Sviluppo Sostenibile”, il nuovo ciclo formativo che inizierà a marzo avrà il patrocinio della città Capoluogo.Introdurranno il corso di 2° livello per Operatore Escursionistico Marcello Rocco, Coordinatore dell’Associazione “IDEA Irpinia – #ideairpinia”; Giuseppe Saviano, delegato provinciale del CONI e Giunluca Esposito, Vice Presidente nazionale ENDAS.

La prima lezione teorica sarà svolta da Dino De Renzi, responsabile regionale del settore escursionismo ed alpinismo nonché tecnico nazionale per l’ENDAS.I corsi consentiranno ai partecipanti il raggiungimento della qualifica di “assistente alle escursioni”, titolo riconosciuto dal CONI oltre che dall’ENDAS. Partner dell’iniziativa le Associazioni “Hirpo Escursioni” e “IDEA Irpinia – #ideairpinia” che da anni si occupano di promozione, tutela e sviluppo del territorio irpino e campano.

Il corso è rivolto agli appassionati di montagna e a coloro che hanno voglia di investire su loro stessi e sul proprio territorio per acquisire quelle conoscenze necessarie per diventare “Guida Escursionistica Montana”, attraverso il ciclo di lezioni teoriche e pratiche ed i tre livelli necessari per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Sarà possibile chiedere informazioni e pre-iscriversi al corso di 1° livello partecipando all’evento in programma venerdì 17 Gennaio oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo dinoderenzi@yahoo.it. Un’opportunità concreta per tanti giovani campani che in questi anni hanno già conseguito una qualifica valida in tutta Italia, che ha permesso loro di operare nel settore escursionistico con elevati standard professionali.