Il presidente Biancardi e il consigliere Di Cecilia chiedono un incontro ad Autostrade per l’Italia

Avellino – La Provincia chiama Autostrade per l’Italia. Il presidente Domenico Biancardi e il consigliere provinciale Franco Di Cecilia hanno inviato una nota alla direzione “VI Tronco Cassino” per chiedere un incontro a Palazzo Caracciolo il prossimo 23 gennaio, finalizzato a un confronto sulle problematiche che si registrano sul tratto Baiano-Lacedonia dell’A16 Napoli-Canosa.

“La percorribilità del tratto – spiegano nella nota -, interamente ricadente sul territorio irpino, è da molto tempo messa a dura prova da lavori frequenti ed interminabili, da verifiche tecniche sui viadotti che si protraggono all’infinito, nonché da provvedimenti giudiziari volti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori. Tutto questo provoca notevoli rischi per l’incolumità e sensibili ritardi nei tempi di percorrenza, soprattutto nei periodi di maggior traffico”.

“Si chiede, – concludono nella nota – pertanto, un incontro urgente al fine di verificare la possibilità di risolvere l’insostenibile situazione oppure, in subordine ed in via temporanea, di applicare esenzioni e/o tariffe agevolate, al fine di un parziale ristoro per un servizio francamente scadente e per i disagi oggettivi che i fruitori sopportano da molto tempo. Con spirito costruttivo, allo scopo di avviare a soluzione la suddetta problematica, si invitano i rappresentanti di codesta società a partecipare alla riunione fissata presso la sede di questo ente per il giorno giovedì 23 gennaio, ore 11.00”.