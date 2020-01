Domenica 12 gennaio a Roccabascerana un gazebo informativo sulle problematiche del territorio e sui rischi del dissesto idrogeologico

Avellino – Domenica mattina dalle 11.00 alle 13.00 in piazza Imbriani, la Lega giovani di Avellino riprenderà la sua forte e radicata attività politica sul territorio, ripartendo da Roccabascerana. Il territorio caudino non è stato scelto a caso, anzi è stato fortemente voluto da tutto il gruppo giovanile, come atto di solidarietà al territorio Irpino, che più ha sofferto il maltempo del mese scorso.

“Sarà un gazebo informativo fondamentale, come attività di divulgazione e radicamento anche a Roccabascerana - afferma il coordinatore provinciale della lega giovani Avellino Giuseppe D’Alessio - Sarà anche un gazebo volto a sensibilizzare i giovani rocchesi e gli enti di competenza, sull’annoso problema del dissesto idrogeologico e a spronarli alla tutela del territorio.

Grazie al gruppo giovanile in valle, - continua il coordinatore dei giovani leghisti irpini - in collaborazione con il consigliere comunale di Roccabascerana Amabile Caporaso, la Lega giovani avrà l’ennesima opportunità di fare bene e mettersi a disposizione di tutti i rocchesi e i caudini che amano la Lega e Matteo Salvini. Il dissesto idrogeologico è una problematica urgente. Un doveroso e sentito grazie al coordinatore provinciale il senatore Pasquale Pepe e il coordinatore regionale della lega giovani Nicholas Esposito, per aver sposato sin da subito la nostra richiesta”. Conclude D’Alessio.