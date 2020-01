Napoli, una raccolta fondi per donare un ecografo all’ambulatorio popolare

Indetta una campagna su Produzioni dal Basso per sostenere il progetto dell'EX OPG "Je so' pazzo"

Napoli – L’Ambulatorio Popolare dell’EX OPG “Je so’ pazzo” è uno spazio in cui oltre 40 volontari, fra medici generici, specialisti, nutrizionisti, psicologi, studenti, mediatori culturali, garantiscono assistenza gratuita a chi non può permettersi le cure di cui ha bisogno nel servizio sanitario pubblico.

Un punto di riferimento importante in una città come Napoli, particolarmente flagellata da ticket cari, lunghissime liste d’attesa, tagli indiscriminati ai servizi e chiusure di interi reparti ospedalieri.

Per offrire a chi ha bisogno di cure mediche in tempi certi un servizio ancora più preciso e capillare è stata indetta una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso. La campagna, che ha come obiettivo la raccolta di 15mila euro complessivi, servirà ad acquistare un nuovo ecografo portatile, necessario a garantire un’ottimizzazione degli sportelli specialistici già attivi, come quello di radiologia, di cardiologia e malattie dell’apparato circolatorio, di nefrologia e urologia.

Grazie al crowdfunding, inoltre, sarà possibile attivare nuovi servizi, come come lo Sportello Senologico, spazio dedicato a tutte le donne del quartiere di Materdei e della città di Napoli, finalizzato anche alla sensibilizzazione alla prevenzione precoce del carcinoma mammario, con successivo orientamento ai progetti istituzionali di Screening Oncologico. Con questa iniziativa, infine, sarà possibile portare l’impegno quotidiano dei volontari dello spazio anche al di fuori dell’Ex OPG “Je so’ pazzo”, direttamente nei quartieri più disagiati di Napoli, laddove le istituzioni sanitarie non hanno alcuna capillarità.

Sostenere la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, dunque, significa contribuire in prima persona allo sviluppo e alla sopravvivenza di questo progetto e questa idea di diritto alla salute!

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/un-ecografo-per-l-ambulatorio-popolore-dell-ex-opg-napoli-1/.