Il Sindaco Aufiero. “Il Comune presenta una ottimale situazione finanziaria, quindi siamo pronti a rilanciare in vista del prossimo esercizio finanziario 2020”

PRATOLA SERRA – Si è tenuto, questa mattina, il Consiglio Comunale a Pratola Serra, l’ultimo dell’anno, che ha approvato importanti adempimenti amministrativi quali il piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari; la revisione ordinaria delle società partecipate; la definizione degli obiettivi strategici per l’adozione del PTPCT – Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022. A partecipare, tra i banchi dell’opposizione, soltanto il consigliere di minoranza Carmine Vacchio, al quale il Sindaco ha comunicato anche la composizione della nuova Giunta Comunale, e non sono passate in secondo ordine le assenze degli altri consiglieri di minoranza. Notizie positive dal servizio finanziario dell’Ente in quanto la chiusura della cassa dell’esercizio finanziario 2019 alla data del 31/12/2019 sarà di circa € 350.000,00.

“Nonostante la tante difficoltà e dopo mesi di intenso lavoro, l’Ente chiuderà in attivo l’esercizio 2019, con un risultato più che positivo”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. “Il Comune presenta una ottimale situazione finanziaria, quindi siamo pronti a rilanciare in vista del prossimo esercizio finanziario 2020”. Il Sindaco ha colto l’occasione anche per augurare al civico consesso un felice anno 2020. “Il 2019 si chiude con tanti risultati e tanti sono anche gli obiettivi per il prossimo anno”, aggiunge il primo cittadino. “Siamo fiduciosi per le varie vertenze in atto, certi che si concluderanno nel migliore dei modi e potremmo rilanciare la nostra azione programmatica”.