Chiuso il girone di andata del Campionato Regionale

Chiudere il girone di andata del Campionato Regionale FITeT di Serie D con due squadre al secondo posto nei rispettivi gironi/serie e la terza squadra al terzo posto può considerarsi sicuramente un ottimo risultato per una Società nata a maggio del 2019!

Le ultime due giornate di Campionato Regionale hanno visto tutte e tre le squadre del Tennistavolo Cesinali vittoriose in entrambe le giornate e le rispettive categorie, in Serie D1 la “Di. Gi. Lavori” condivide il secondo posto in classifica con le due squadre del CUS Salerno in un girone che si è dimostrato per nulla scontato, dove la capolista finora è ancora imbattuta.

Un particolare plauso va a Giovanni Di Lauro che con 16 vittorie su 17 incontri disputati è al secondo posto del ranking atleti, bravi anche Mauro Trerotola, Antonio Giliberti ed i ”neo” arrivati Nicola Iandolo e Simone Urciuoli.

In Serie D2 troviamo la compagine degli “Edge” al secondo posto assoluto in classifica, seguita da quella dei “Lab” al terzo posto assoluto ed anche in questo caso entrambe le squadre sono risultate vittoriose nelle ultime due giornate di Campionato Regionale. Particolarmente sentita la vittoria sia degli “Edge” che dei “Lab” contro il Tennistavolo Avellino, ex società di buona parte dei componenti delle due squadre.

La vittoria degli “Edge” alla 5^ giornata ha avuto sapore di derby ma soprattutto di “riscatto della vecchia guardia” proprio perché Sergio Barbato, Gianfelice Cillo, Antonio Colucci, Fabio Napodano e Filippo Tomasetta hanno fatto parte per più anni del Tennistavolo Avellino. “Se avessi impostato diversamente l’incontro con Nocera “A” ora potevamo essere primi in classifica, ma va benissimo anche così, puntiamo all’aggancio e speriamo”. Sono le parole di Antonio Colucci, capitano degli “Edge”.

Stessa atmosfera da derby si è sentita nella 6^ giornata nell’incontro dei “Lab” sempre contro il Tennistavolo Avellino, soprattutto per due “ex” quali Giuseppe De Maio e Jacopo Savarese. Michele Vitale contribuisce alla vittoria con 3 incontri vinti su 3 disputati mentre fa il suo esordio in Campionato Antonio Coluccino, dopo l’esordio nel Torneo Federale.

Il Campionato ora si ferma per le festività e riprende il 19 gennaio, ma non si fermano gli impegni agonistici degli atleti che saranno impegnati in vari Tornei Liberi, Open e Federali che (speriamo) contribuiranno a smaltire pandori e panettoni delle festività, unitamente all’attività di allenamento in palestra per la quale va ringraziato il “coach” Biagio Ciambriello, il quale è salito sul gradino più alto del podio al Torneo Nazionale Veterani disputatosi lo scorso 14 dicembre. Complimenti a Biagio che contribuisce a chiudere un 2019 sportivo per il Tennistavolo Cesinali alla grande!