Il musical debutta il 26 aprile 2026 a Salerno con EMA Entertainment

Un evento attesissimo, che segna l’inizio di un tour nazionale e internazionale, con tappe in Italia, Svizzera, Malta e nei Paesi latini.

Dai produttori del pluripremiato Masha e Orso, oggi in tour mondiale, e di Neverland – L’isola che non c’è, arriva sul palcoscenico un’avventura indimenticabile: “Il Gatto con gli Stivali – Il Musical”, nuova produzione originale di EMA Entertainment che debutterà il 26 aprile 2025 al Teatro Augusteo di Salerno.

Arriva in città la nuova visione cinematografica del musical, in una veste sorprendente, con atmosfere moderne, momenti di pura comicità e una carica emotiva che conquisterà grandi e piccoli. A rendere ancora più speciale questo debutto è la presenza straordinaria di Anastasia Kuzmina, amatissima maestra di Ballando con le Stelle, (nell’edizione in corso in coppia con Paolo Belli) che vestirà i panni della protagonista, portando sul palco la sua eleganza, la sua forza scenica e il fascino della danza che l’hanno resa celebre al grande pubblico televisivo.

La storia, intramontabile e sempre attuale, prende vita attraverso un linguaggio vivace e spettacolare: quando il giovane Marchese di Carabas si ritrova senza nulla, il destino sembra voltargli le spalle, ma l’astuzia e l’ironia del suo inseparabile alleato, il Gatto con gli Stivali, cambieranno per sempre le sorti della sua vita. Travestimenti, colpi di scena e inganni ingegnosi condurranno gli spettatori in un’avventura esplosiva che culminerà nella sfida con l’Orco più temuto del regno. Tra risate, momenti di suspense e canzoni travolgenti, il musical offrirà al pubblico un’esperienza ricca di emozioni e magia.

A firmare il progetto è Edoardo Lombardi, anima creativa e produttore di EMA Entertainment, che già con Masha e Orso ha conquistato le platee internazionali e con Neverland ha incantato migliaia di spettatori. Le musiche originali sono di Emiliano Branda, le coreografie di Nikolett Prok, i costumi di Cristina Ricci e la direzione artistica di Domenico Prezioso. Le scenografie spettacolari portano la firma di Silvia Giancane, professionista di talento capace di costruire mondi teatrali suggestivi e immersivi, capaci di fondere elementi classici e moderni in un’unica grande visione.

«Questo spettacolo rappresenta una nuova sfida, volevamo dare vita a un musical originale che fosse pensato per tutta la famiglia, ma anche per gli adulti, con un respiro internazionale. Sul palco un’esperienza unica, capace di incantare grandi e piccoli con la stessa intensità. Prendere il via da Salerno non è solo una scelta simbolica, ma anche un omaggio alle mie radici: da qui il nostro Gatto partirà per conquistare l’Italia e il mondo», spiega Edoardo Lombardi, autore e produttore dello spettacolo.

Il pubblico potrà così immergersi in una produzione curata in ogni dettaglio, che unisce talento, innovazione e una forte identità creativa italiana. Le prevendite sono già attive sul circuito Ticketone. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia del teatro e lasciarsi sorprendere da uno spettacolo capace di emozionare e divertire senza età.