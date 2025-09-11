Al via le prove aperte dei corsi del Clan h teatro ad Avellino

Il giorno 18 settembre 2025 presso il “Circolo della Stampa”, ci saranno le prove aperte gratuite per i corsi di teatro. I bambini dagli 8 ai 12 potranno presentarsi dalle 17 alle 18, i ragazzi dai 13 ai 18 anni dalle 18 alle 19, mentre dalle 19 alle 20 possono partecipare coloro che hanno dai 18 anni in su.

Tutti i corsi saranno tenuti da Salvatore Mazza, attore, docente e direttore didattico. “Il teatro è come uno specchio in cui ogni azione è sospensione dei dilemmi, ogni movimento un capovolgimento di prospettiva, ogni voce traduzione di immagini vaganti e sognanti. È stasi, magica, multiforme, dirompente, potente, per una coraggiosa ricerca dell’arte e delle sue immagini vaganti e sognanti. È riflesso di luce, testimone della verità del mondo, di ciò che siamo e di ciò che saremo; oracolo per interrogarsi sulla realtà, mettere a nudo la natura umana, comprenderne le contraddizioni. È uno specchio, muto e parlante, per guardarsi, rappresentarsi, riconoscersi, e REFLECTERE.”

I corsi teatrali introdurranno bambini, giovani e adulti nella stanza del Teatro, luogo da dove poter vedere l’altro, ed essere al tempo stesso visti, toccheranno tutti gli aspetti per chi vuole scoprire il magico mondo del teatro quali: dizione, ortoepia, linguaggi non verbali, recitazione, poesia, movimento, improvvisazione, uso della voce per terminare con la preparazione di una performance finale.

Il Clan H, fondato e diretto da Lucio Mazza, è sempre attento alla formazione dei giovani e non, e costantemente offre un programma didattico e formativo completo ed approfondito, coinvolgendo tutti in una esperienza viva, libera e sempre coinvolgente.