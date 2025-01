Nuovo sponsor Scandone Avellino

“Olio Basso” entra a far parte della grande famiglia biancoverde

L’Asd Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare la chiusura di un’altra e importante partnership. “Olio Basso” entra a far parte della grande famiglia biancoverde, ed è un nuovo sponsor della società avellinese.

Trattasi di un’azienda leader nella produzione di oli alimentari di altissima qualità, nonché una grande eccellenza del nostro territorio che può vantare una storia secolare. “Olio Basso” nasce nel 1904 in Irpinia e, agli inizi degli anni ’80, si apre per la prima volta al nuovo mondo sbarcando negli Stati Uniti, attualmente esporta il suo prodotto in ben settanta paesi.

Oggi l’azienda del tutto rinnovata e sempre più all’avanguardia, continua la storica tradizione basata sulla sapienza familiare, sui valori e sugli obiettivi da raggiungere. La partnership tra la Scandone Avellino e “Olio Basso” proseguirà anche il prossimo anno.

“Con piacere annunciamo la nuova partnership con la Scandone. Siamo felici di affiancare le realtà sportive del nostro territorio con le quali condividiamo identità e valori. Ci auguriamo di raggiungere insieme i migliori traguardi”. Queste le parole di Fabrizio Basso, presidente del CDA Basso Fedele & Figli Srl.