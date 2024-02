Domenica 25 Febbraio alle 18.30 al “Teatro d’Europa”

Divertimento assicurato domenica 25, alle 18.30 (replica domenica 3 marzo), di Cesinali, dove sarà di scena la commedia di Peppino De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, con protagonisti Angela Caterina e Luigi Frasca. Completano il cast di attori Ettore Luce, Assunta Galluccio, Angelina Martino,Carmela D’Auria, Antonio Serpico, Yuri Iannone, Francesco Todisco, Vincenzo Morante e Miriam Campitelli, diretti da Luigi Frasca. I tecnici audio e luci sono Davide Gisi e Riccardo Nicastri.

“E’ uno spettacolo molto incalzante- spiega Frasca- che ha per protagonista Grifone, un uomo appassionato del lotto a cui Dante Alighieri, in sogno, rivela dei numeri, ma anche la data e l’ora della sua morte. Da qui, un crescendo di situazioni esilaranti”-. Giocando i numeri apparsi in sogno, Grifone diventa ricco e comincia a temere per l’avvicinarsi della data della sua morte. “La famiglia del protagonista- commenta Angela Caterina- cambia posizione sociale con l’improvvisa ricchezza, ma la mancanza di cultura, di sensibilità rivelano la grettezza di fondo, causando situazioni ilari”-. Il finale a sorpresa coinvolge il pubblico in un clima di attesa. “La direzione artistica di Gigi Savoia- conclude Frasca- traghetta il nostro teatro in produzioni sempre più impegnative, promuovendo la letteratura teatrale d’autore”-.