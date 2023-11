Raffaele Tangredi ha comprovata e profonda conoscenza di tutte le tematiche previdenziali

Avellino - Raffaele Tangredi, Segretario Generale della Federazione Pensionati CISL IrpiniaSannio in data 9 novembre 2023 è stato eletto Presidente del nuovo Comitato Provinciale INPS di Avellino. Tangredi già componente del precedente Comitato Provinciale INPS di Avellino nel triennio 2020 al 2023, ha comprovata e profonda conoscenza di tutte le tematiche previdenziali sia nella qualità di amministratore che di sindacalista avendo ricoperto incarichi di responsabilità nella CISL Provinciale e Regionale.

Dopo aver iniziato la sua attività sindacale nel 1976 in Valle Caudina, come delegato della FISBA CISL (al fianco di 1500 braccianti addetti alla coltivazione dei tabacchi tropicali e alla fase industriale per la lavorazione della foglia del tabacco tropicale), ha maturato una esperienza decennale nella FAI CISL, prima come Segretario Generale della FAI CISL di Avellino e poi come Segretario Generale della FAI CISL della Campania, per poi approdare nel 2019 alla FNP in qualità di Segretario Generale FNP CISL IrpiniaSannio, incarico che riveste tuttora.

Durante la sua militanza sindacale, Tangredi ha rivendicato, con coraggio e coerenza, l’autonomia del sindacato. In tutti questi anni ha coltivato e nutrito una nuova visione del sindacato: un sindacato forte, autorevole, ma, allo stesso tempo, solidale e partecipe. Un sindacato per e con i più deboli, a difesa e a tutela delle loro istanze e dei loro bisogni, nei confronti sia delle Istituzioni che della politica

Il Presidente Tangredi appena nominato ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ringrazio tutti i componenti del Comitato presenti oggi, e, in particolare, ringrazio coloro che, con il loro voto, hanno creduto in me, conferendomi l’incarico di Presidente del Comitato Provinciale INPS di Avellino, funzione e ruolo che intendo affrontare con grande determinazione ed impegno. Sono consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare tutti Voi della fiducia accordatami, è quello di essere, sin da ora, al servizio dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati, delle aziende e di tutti gli attori coinvolti, nel rispetto delle leggi che regolano i diritti di ogni singolo soggetto sia esso lavoratore dipendente, autonomo, pensionato o rappresentante delle aziende del territorio, per la crescita e lo sviluppo dell’Irpinia.

Sarò il Presidente di tutti! Lavorerò con solerzia e dedizione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni ed in stretta collaborazione con gli altri componenti del Comitato. Massima sarà la mia attenzione, sotto l’aspetto previdenziale e sociale, per lavoratori e imprese e la sinergia con le Parti Sociali e le rappresentanze produttive, ma anche con tutte le Istituzioni del Territorio. Ringrazio il Presidente uscente, l’avvocato Ermanno Simeone, confermando la mia volontà di continuare l’azione amministrativa nel rispetto dei principi della legalità, della trasparenza e della vicinanza al territorio. Un saluto va al Direttore dell’Istituto e ai dipendenti tutti con i quali auspico una fattiva e proficua collaborazione volta a rafforzare il sistema di relazioni già presente e garantire servizi di qualità nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, valorizzando le risorse umane, professionali e l’economia del territorio. Ringrazio la CISL che mi ha dato la possibilità di far parte del Comitato Provinciale INPS di Avellino insieme ai colleghi Luigi Pagano e Giovanni Lo Russo.

Nella mia militanza sindacale ho cercato di farmi carico delle ansie di chi non aveva un posto di lavoro, dei diritti e delle esigenze di chi un posto di lavoro ce l’aveva, delle aspettative e dei timori dei pensionati e di tutti coloro che vedevano in me e nel sindacato che rappresento una speranza: la speranza di vedere riconosciuti e tutelati i propri diritti. Per me è un grande onore interpretare a tutti i livelli, sia interni che esterni alla CISL, le istanze di coloro che hanno dato e danno ancora il loro contributo per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Questi sono i principi fondanti della CISL, principi che costituiscono il mio tessuto etico e morale. Una seconda pelle che vesto con rispetto e devozione, Non mi resta che augurare buon lavoro al nuovo Comitato e rinnovare i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami”.