Angri - Domani, 13 ottobre, alle 19.00, ad Angri presso la Casa del Cittadino, il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Angri ha organizzato la presentazione del libro di Agostino Santillo “Superbonus 110%, tutta la verità.” Quest’ opera ci svela la storia e i retroscena della misura green che ha avuto un impatto molto significativo sull’economia e sull’edilizia, è stata oggetto di elogi da parte dell’Europa intera, ma fortemente ostacolata dal governo Draghi prima e dal governo Meloni adesso.

L’evento sarà caratterizzato dalla partecipazione dell’autore del libro, on. Agostino Santillo, che attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei Deputati. A fare gli onori di casa sarà il Rappresentante del Gruppo Territoriale di Angri Giuseppe Iozzino. Interverrà per i saluti l’on. Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle provincia di Salerno. Con lei anche il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano. Nel corso della serata i partecipanti potranno dialogare con l’autore Agostino Santillo, oltre che con Annarita Russo, membro del gruppo locale del Movimento 5 Stelle e il giornalista Aldo Severino.

“Sarà una vera e propria operazione verità sul “Superbonus 110%” che è stata una delle misure più virtuose realizzate nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Ha rappresentato un volano economico ed occupazionale, permettendo la realizzazione di lavori edili finalizzati a proteggere l’ambiente, migliorare il decoro urbano, e aumentare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni, rendendole più sicure in caso di eventi sismici. Nonostante i suoi notevoli successi, il Superbonus è stato oggetto di opposizione da parte dei governi di Draghi e Meloni, il che ha destato molte preoccupazioni tra i cittadini. Nel suo libro “SUPERBONUS 110% TUTTA LA VERITA’,” Agostino Santillo svela tutti i retroscena e le motivazioni che hanno portato all’osteggiamento di questa straordinaria misura di sviluppo. Il libro offre anche spunti interessanti su come far ripartire questa rivoluzione ecologica, politica ed economica senza precedenti di cui l’Italia ha un grande bisogno”. Cosi in una nota congiunta la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani e il Coordinatore territoriale del gruppo di Angri Giuseppe Iozzino.