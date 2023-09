In via Stazione fino a domenica 24 settembre

Ponte – Siamo ormai nel clou dell’Oktoberfest pontese in questi ultimi giorni di fiumi di birra. Un appuntamento che ogni anno riscuote successo e che quest’anno ne ha riscosso ancor di più visto il tutto esaurito che c’è stato tutte le sere.

Ed anche stasera, sabato 23 settembre e domani, domenica 24 settembre si prevedono numerosissimi visitatori in via Stazione a Ponte, presso il noto sodalizio ‘The Hops’ dove c’è anche l’attesa per il concerto dei ‘Trip Quartet’ che dalle ore 21.30 saranno nel Garden del ‘The Hops’ ad accompagnare i tanti buongustai che hanno scelto di raggiungere Ponte per bere fiumi di birre eccellenti insieme a tante specialità come fritti, panini con wurstel ed hamburger, crauti bavaresi, bretzel ecc.

I ‘Trip Quartet’, un quartetto di musicisti sanniti nato dalle decennali e differenti esperienze musicali dei componenti che propone un viaggio che parte dalla musica R&B passando per i generi ad essa collegati o da cui derivano, come blues, swing, rock n roll. Sarà sicuramente un concerto inaspettato per la sua eterogeneità musicale. Ecco il Trip Quartet: al basso e tastiere Fabrizio Papetti; alla chitarra David Grassi; alla batteria Lino Cardillo e la super voce di Jessica Gentini.

Domani invece, domenica 24 settembre, al The Hops di via Stazione chiuderà la quattro giorni dell’Oktoberfest il concerto degli ‘Aged Teen’, un progetto Alternative Acoustic Rock di Dario Guarino (cantante-chitarrista, autore di tutti i brani ed ex lead singer dell’Alternative Metal band “Nameless Crime”) nato nel 2008. Dal 2008 al 2012 Aged Teen è un quartetto. Con questa formazione, Dario realizza l’EP “This is not an exit” (2012). I sei brani ricevono ottime recensioni e tuttora vantano frequenti passaggi radio sul web. Il brano “Self-Doubt” viene anche selezionato dall’etichetta ligure Toten Schwan per la compilation “T W O”. Nel 2013 Aged Teen torna ad essere un solo project. Innumerevoli le esibizioni in piccoli club, manifestazioni e motoraduni in Campania, con un repertorio ricco anche di cover che spaziano dal rock ‘n’ roll anni ’50 al pop e al rock anni ’80 e ’90, con incursioni nel country e nel blues americani.

Nel 2014 vengono registrati 4 nuovi brani che comporranno il video “Altered Images”. A Settembre 2015 è online il nuovo video “4,7%” e ad Ottobre 2015 esce la compilation “We Roll Alone” dell’etichetta newyorkese Factory Fast Records, che include il brano “Night (Who Are You?)”. Il 25 Marzo 2016, in occasione della serata organizzata da Nylon e Depeche Mode Forum Italia al Teatro Ambra alla Garbatella (Roma), Aged Teen (assieme al pianista Andrea Tirimacco ed al suo spettacolo “The Soul of Depeche Mode”) condivide il palco con i D.M.O. (band di Basildon, UK, prodotta dallo stesso Martin L. Gore dei Depeche Mode). È sempre la label americana Factory Fast Records a pubblicare ad Aprile 2016 “Come on Boogie”, mix-CD che include anche “Plastic Wrapped Passenger’s Seat”. A Maggio 2016 iniziano le registrazioni di 4 nuovi brani, che comporranno l’EP “Plaster”. Nel 2018 esce “Time is not on my side”, primo full-length autoprodotto di Aged Teen e il 2 Giugno 2019, gli ‘Aged Teen’ partecipano al Townes Van Zandt Festival (a Figino Serenza, CO) condividendo il palco con nomi illustri della musica folk, country e cantautoriale americana come Larry Campbell, John Popper, Blackie Farrell e molti altri. Il 26 Giugno, Dario pubblica il video di “Half-Remembered Dreams”, che verrà ri-registrato tra la fine del 2019 e il 2020. Il 10 Settembre dello stesso anno, Dario registra (live in studio, in presa diretta) la sua prima cover in italiano: Bella D’Estate di Mango.

Il brano, presente sul canale YouTube ufficiale di Aged Teen, riscuote un buon successo e diventa (assieme a classici come Personal Jesus dei Depeche Mode, o House of the Rising Sun degli Animals) parte integrante del repertorio dei numerosi live acustici di Dario. Il 2020 vedrà finalmente l’uscita ufficiale di “On A String” nella sua versione definitiva, disponibile su tutti i digital store entro la fine dell’Estate e sempre nel 2020 un posto tra i finalisti campani di Sanremo Rock in Campania. E in questo weekend gli ‘Aged Teen’ calpesteranno il palco del garden ‘The Hops’ a Ponte dove si prevede il tutto esaurito. Quindi sono invitati tutti i buongustai e gli amanti della birra a trascorrere serate in relax nel garden ‘The Hops’ con ottima musica per assaporare birre a fiumi e ad immergersi nell’atmosfera autentica di questa tradizione bavarese.