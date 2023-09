La cantante di esibirà mercoledì 20 settembre alle 21:00.

Il “Settembre Eclanese“, manifestazione tradizionale folkloristica della città di Mirabella Eclano, si arricchisce grazie al contributo della “regina del twerk ” Elettra Lamborghini. Unico concerto Irpino della cantante, esso si svolgerà presso Piazza Manzoni , ossia lo slargo davanti le scuole, per una migliore fruibilità e gestione in sicurezza della folla di fan previsti da tutta la regione.

Figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, a sua volta figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica, Elettra inizia la sua carriera esibendosi nelle discoteche Lombarde, approdando nel 2015 come ospite alla trasmissione tv “Chiambretti Night”. Nel 2016 ha partecipato al programma “Super Shore 16″, trasmesso in Spagna e America Latina, ed è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV “Riccanza”. Artista a tutto tondo, partecipa inoltre a programmi televisivi spagnoli ed inglesi, riscuotendo, peraltro, un’importante fama internazionale. La sua carriera di cantante però esplode nel 2018 con “Pem pem“, un video da 4,3 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana. Nel maggio 2022 al “Madame Tussauds Amsterdam” è stata presentata la statua di cera della cantante. Il 17 giugno è uscito il singolo “Caramello”, realizzato in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Índigo. Nel 2023 è uscito il suo nuovo singolo “Mani in Alto”.

Ancora non finisce qui però per il “Settembre Eclanese“. Tante ancora le date e tanto ancora il divertimento per tutte le età. Ecco a seguire gli eventi previsti per la città del sindaco Ruggiero fino al 29 settembre:

Giovedì 21 Settembre

Ore 21:00 Piazza D’Elia

Sonoria live in concerto

Venerdì 22 Settembre

Ore 19:30 Chiostro Chiesa San Franceso

Visioni: la musica del grande cinema Sator Duo

Paolo Castellani, violino e Franceso Di Domenico chitarra

Ore 22:00 Largo Vigne la Corte

Gente come noi Nomadi tribute in concerto

Sabato 23 Settembre

Ore 21:30 Largo Vigne la Corte

Nostalgia ‘90

Domenica 24 Settembre

Ore 21:00 al termine della Processione (Località Carro)

Spettacoli fuochi pirotecnici

Ore 21:30 Vigna la Corte

Il Re degli ignoranti

Venerdì 29 Settembre

Dalle ore 16:00 via S. Angelo – centro vaccinale sede Anpas

Giornata della Prevenzione

A cura del Dott. Carlo Iannace e dell’Associazione ANGS