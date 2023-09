Martedì 12 Settembre visita al carcere e nel pomeriggio proiezione di un docufilm

Ariano Irpino – Prosegue “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane (Osservatorio Nazionale Carcere) con l’Associazione Nessuno Tocchi Caino, in uno al Movimento Forense e al Garante campano per i diritti dei detenuti.

La Camera Penale di Benevento, insieme a Nessuno Tocchi Caino, organizza una conferenza – dibattito che si terrà presso la sede della Casa Circondariale di Ariano Irpino il giorno 12 settembre 2023, in orario pomeridiano, post visione di docu-film, sul tema carcere e tutela dei diritti dei detenuti.

La conferenza avrà luogo all’esito di una visita presso la medesima Casa Circondariale da parte di una delegazione della Camera Penale di Benevento e di una delegazione delle predette associazioni, nell’ambito di un progetto più ampio che ha visto e vede – come detto – lo svolgersi di accessi presso le diverse strutture carcerarie della Campania (istituti di pena di Lauro, di Arienzo, di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento, di Airola, di Sant’Angelo dei Lombardi, di Avellino e di Salerno), e di tutta Italia, in quello che è stato definito come sopra “Viaggio nelle carceri”.

Questo il programma della giornata. Martedì 12 settembre 2023, a partire dalle ore 10,00:

- ore 10.00 la visita all’Istituto di Ariano Irpino ai sensi dell’art. 117 del DPR 30 giugno 2000, n. 230;

- a seguire, alle ore 14,30/15.00 circa, e sempre nello stesso Istituto, la presentazione del docu-film di Ambrogio Crespi Spes contra spem – Liberi dentro.

- a seguire, alle ore 16.30 circa, conferenza-dibattito sul tema carcere e tutela dei diritti dei detenuti.

Il Docu-film, realizzato nel 2015 nella Casa di Reclusione di Opera. si compone di immagini e interviste con condannati all’ergastolo e con dirigenti e operatori dell’amministrazione penitenziaria. Il Docu-film, è stato già proiettato in numerose carceri, tra cui Milano Opera, Roma Rebibbia, Parma, Voghera, Napoli Secondigliano, Vibo Valentia.

Dopo la proiezione, come già anticipato, si svolgerà un ampio dibattito sui contenuti del film con la partecipazione di dirigenti e iscritti a Nessuno tocchi Caino, Operatori del diritto, Avvocati e Magistrati, e rappresentanti istituzionali.

L’evento mira a fornire gli approfondimenti indispensabili sulle condizioni detentive sussistenti presso le nostre strutture penitenziarie e a sensibilizzare operatori del diritto e società civile sull’attuazione dei principi costituzionali che sovrintendono l’esecuzione della pena e la sua funzione rieducativa. Oltre che sul tema scottante dell’ergastolo ostativo.

In considerazione del rilievo di interesse pubblico che l’evento comporta, si mira ad organizzare in quella sede un dibattito che sia realmente costruttivo e proficuo sulle questioni più generali attinenti all’amministrazione della giustizia e del sistema dell’ esecuzione penale nel nostro Paese.