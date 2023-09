Auriemma: “Positivo incontro con vertici azienda, pronti per nuove sfide”

Incontro estremamente positivo quello che abbiamo avuto oggi con i vertici Stellantis. Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco è un fiore all’occhiello per il gruppo e non si escludono nuovi investimenti sia in termini di produzione che di forza lavoro”. A dirlo il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, commentando la riunione che si è svolta oggi tra le organizzazioni sindacali Fim-Uilm-Fismic-Uglm e Aqcfr e il Chief Manufacturing officer di Stellantis, Arnaud Deboeuf.

“Il manager del gruppo ha sottolineato i tanti aspetti positivi del Gianbattista Vico, sia in termini di qualità che di produttività spiegando che la concorrenza del settore automotive, a livello globale, rende necessario raggiungere nuovi obiettivi – ha aggiunto Auriemma – Si punta, infatti, a raggiungere 1.050 vetture prodotte effettive al giorno”.

“Deboeuf ha riconosciuto le potenzialità di Pomigliano e non ha escluso che, nel prossimo futuro, si possa portare nello stabilimento nuovi modelli di auto da produrre. Abbiamo, inoltre, fatto presente che l’età media in fabbrica è di 48 anni e che sarebbe utile ragionare su un cambio generazionale che possa giovare a tutta la produzione. Anche se questo punto – ha concluso Auriemma – abbiamo avuto buoni margini di trattativa”.