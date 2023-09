Il Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 6 all ‘8 ottobre

l MEI 2023, il Meeting delle Etichette Indipendenti che si terra’ a Faenza dal 6 all ‘8 ottobre , tra l’altro in un gemellaggio con il Teatro Trianon di Napoli con una grande serata di raccolta fondi per gli alluvionati di Faenza, sara’ dedicato a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli . Si tratta di un segnale del settore musicale di vicinanza e solidarieta’ alla Famiglia e ai Colleghi orchestrali del giovane Giovanbattista Cutolo e alle maestranze impegnate a promuovere e rilanciare il linguaggio universale di pace delle note

La forza della musica per sconfiggere la cultura della violenza e della sopraffazione e la forza della musica contro la barbarie’ per dare un segnale chiaro e duraturo di vicinanza e per non dimenticare tale atto barbarico affinche’ non accada mai piu’. Il MEI 2023 sta provvedendo a invitare per l’occasione i rappresentati dell’Orchestra Scarlatti a Faenza.