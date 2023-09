Gianni Fabbris: "Siamo evidentemente al capitolo finale di una farsa irresponsabile"

Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino, preso atto del comunicato della Regione diffuso in mattinata dopo che era stato divulgato quello del Coordinamento, rilascia la seguente dichiarazione :”siamo evidentemente al capitolo finale di una farsa irresponsabile. Dopo che questa mattina il Coordinamento ha rivelato i retroscena di un incontro convocato in Regione per concertare quale posizione assumere di fronte ai dati denunciati sabato scorso in conferenza stampa e inviati al Governo che attestano il fallimento del Piano della Regione, la Regione ha finalmente parlato con un desolante comunicato in cui si ripetono bugie che possono essere facilmente riscontrate da qualsiasi giornalista. Invece di rispondere al merito dei numeri diffusi dal Generale Cortellessa dopo che il Coordinamento li aveva già svelati, la Regione parla di buoni risultati e (come noi stessi avevamo preannunciato) dichiara di voler chiedere nuove misure al governo nell’evidente tentativo di scaricarsi di responsabilità che sono palesi. Nel mentre invitiamo la stampa a verificare ed a darne conto, denunciamo l’irresponsabilità di chi continua ad arrampicarsi sugli specchi pur di non ammettere il fallimento”.

Il Coordinamento Unitario annuncia un ulteriore comunicato nel pomeriggio in cui verranno anticipati alcuni contenuti dell’iniziativa di dopodomani 8 settembre in cui, fra l’altro, verrà messo in campo l’Osservatorio Indipendente Antonio Lucisano, il contributo serio ad accertare, oltre la demagogia e la propaganda con cui si sta provando a impedire l’inevitabile cambiamento, la condizione reale e concreta del più straordinario patrimonio dell’agroalimentare del Mezzogiorno finito nel mirino di speculatori senza scrupoli.