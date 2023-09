Su Produzioni dal Basso non si fermano gli sviluppi per implementare al meglio il sistema di intelligenza artificiale nel crowdfunding

Milano – Proseguono inarrestabili gli sviluppi dell’intelligenza artificiale per la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso: dopo il lancio del Virtual Manager - ovvero l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare chi vuole lanciare una campagna di raccolta fondi - nel mese di marzo, sono state introdotte alcune novità.

E’ stata rilasciata una nuova Beta del Virtual Manager che, oltre a generare un piccolo brief relativo al progetto, supporta chi ha già una campagna di raccolta fondi attiva sulla piattaforma nella creazione di una serie di contenuti utili alla promozione. Tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del crowdfunding potranno usufruire dell’esperienza e dei dati di Produzioni dal Basso per migliorare le performance e facilitare il proprio percorso: un piano di comunicazione completo che spazia dalla scrittura del comunicato stampa ai testi per i social media, fino ad un’analisi completa dei target di riferimento. Insomma, un vero e proprio lavoro in comune e di condivisione con tutta la community di strumenti utili per la propria campagna di crowdfunding.

Il servizio è gratuito e aperto a tutti, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Se non hai ancora lanciato una campagna e hai bisogno di consigli per il testo del progetto, basta rispondere a 6 semplici domande per ricevere un report completo che include idee per il titolo della campagna, suggerimenti utili su comunicazione target e addirittura un piano editoriale completo. Grazie a uno speciale algoritmo combinato con l’uso dei dati e statistiche, la piattaforma è in grado di utilizzare le informazioni del progetto inserite dall’utente per elaborare un setup personalizzato e completo della campagna. Se invece hai già un progetto caricato su Produzioni dal Basso, ti sarà sufficiente indicare il tuo indirizzo email e l’url di campagna per ricevere in pochi minuti via email dei consigli personalizzati: un comunicato stampa, testi per i social, un piano di comunicazione oppure un’analisi dei possibili donatori.

Per maggiori informazioni: https://ai.produzionidalbasso.com