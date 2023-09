Torrecuso (Bn) – Domenica 3 Agosto ultimo giorno della 48° edizione di Vinestate

Sarà in paese il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania on. Fulvio Bonavitacola

Torrecuso – Dopo il boom di enoturisti di questi giorni, domenica 3 settembre si chiude a Torrecuso il sipario sulla 48esima edizione di Vinestate, la rassegna dedicata ai vini del Taburno. Un evento organizzato dal Comitato ‘Vinestate’ con il Comune di Torrecuso, ed il patrocinio della Regione Campania e dell’Assessorato all’Agricoltura Regionale, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro e in sinergia con la Cia e la Coldiretti e diverse associazioni territoriali. ‘Vinestate’ è un intervento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity “Campania.Divina”.

Tanti gli ospiti domenica mattina a Vinestate, tra cui il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania on. Fulvio Bonavitacola. Alle ore 10.00 nelle piazze del Borgo di Torrecuso apertura delle cantine e alle ore 10.30 presso Palazzo Caracciolo – Cito convegno su ‘Cambiamento climatico, siccità e viticoltura: cosa fare?’. Salutano: Angelino Iannella, Sindaco di Torrecuso e Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. Intervengono: Ernesto Buono, Enologo; Libero Rillo, Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini; Carmine Fusco – Presidente CIA Benevento; Gennarino Masiello –Vice Presidente Nazionale Coldiretti; Erasmo Mortaruolo – Vice Presidente Commissione Regionale alle Attività Produttive, Programmazione e Turismo; Felice Casucci – Assessore al Turismo della Regione Campania. A chiudere i lavori l’on. Fulvio Bonavitacola – Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania. Modera: Sandro Tacinelli – giornalista.

Alle ore 11.30 ci sarà in piazza Mellusi il raduno di vespe d’epoca a cura di Vespa Club di Benevento, Le Volpi del Sannio, Moto Guzzi Le Aquile del Taburno e una passeggiata verso il ‘Ponte Foeniculum’ per assistere alla rievocazione storica del combattimento della Battaglia di Benevento a cura dell’Associazione Culturale Benevento Longobarda. Alle ore 13.00 apertura a pranzo degli stand gastronomici.

In serata dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso le sale del Palazzo Caracciolo – Cito al via ‘Torrecuso Wine Experience’, un avvicinamento al mondo del vino a cura di AIS Benevento. Ci sarà un momento dedicato ai bambini con “Un mondo di vite” e un momento dedicato agli adulti con “Percorso di Vino”; poi sia per i bambini che per gli adulti un laboratorio molto particolare di cosmetica naturale “saponette al vino” (Per info e prenotazioni: info@myfair.it oppure 3890309729).

Alle ore 19.00 apertura degli stand eno-gastronomici e della mostra collettiva dei giovani talenti ArtKeys presso l’ex Cappella di Palazzo Caracciolo – Cito. Alle ore 21,30 spettacoli musicali nelle varie piazze del Borgo a cura delle band ‘Alma Terra’, ‘Demian Dominguez Band’ e ‘Funky Taurn’. Alle ore 21.00 e alle ore 22.00 degustazioni a cura di AIS Benevento “La luminosità dell’Aglianico D.O.C.G. Rosato”(Per informazioni e prenotazioni per le degustazioni guidate inviare messaggio al numero whatsapp 3402554494). Alle ore 23.45 il gran finale con ‘I saluti di luce’ che chiuderanno la 48esima edizione di Vinestate..

All’interno della kermesse sono 26 le cantine partecipanti: Cantine Iannella, Il Poggio, Terre D’Aglianico, Torre dei Chiusi, Fattoria La Rivolta, Cav. Mennato Falluto, Pietrefitte, La Fortezza, Sale della Terra, Cantine del Maresciallo, Torre Varano, I Colli del Sannio, Fontanavecchia, La Dormiente, Cantine Ocone Giovanni, Serra degli Ilici, Lauranti, Cantina del Taburno, Cantina Cocchiaro, Cantine Sciore, I Rapisti, Fusco Libero, Fontana Reale, Cantine Tora, Colle di Vino e Cantine Montruano; e naturalmente nel circuito della kermesse ci sarà anche lo stand di ‘Sannio Consorzio Tutela Vini. Non solo cantine ma anche stand gastronomici, espositori di prodotti tipici, artigiani che lavoreranno la ceramica, l’uncinetto e… tanto altro ancora. “Siamo all’ultima giornata della kermesse – dichiara Angelino Iannella, sindaco di Torrecuso – e già sono soddisfatto del risultato: è la prima volta che abbiamo avuto a Vinestate così tante cantine partecipanti, più lo stand di ‘Sannio Consorzio Tutela Vini’, che hanno fatto degustare i nostri prodotti ai tanti enoturisti giunti nel nostro meraviglioso Borgo. Il nostro territorio ha uve di qualità – continua il sindaco – e il risultato dell’eccellenza si trova tutto in queste nostre cantine. Pertanto invito tutti a raggiungere Torrecuso, anche in quest’ultima giornata che inizia dalla mattina con una riflessione sul cambiamento climatico poiché l’agricoltura è fortemente influenzata dal clima e, allo stesso tempo, ha un impatto rilevante su di esso e quindi bisogna agire rapidamente per arginare i danni che essa potrà subire. Sarà un dibattito dove avremo esperti del settore e del mondo istituzionale. Nel pomeriggio ci sarà ‘Torrecuso Wine Experience’ con momenti dedicati ai bambini e agli adulti; degustazioni guidate e il sipario si chiuderà con ‘I Saluti di Luce’. Ringrazio le cantine – conclude Iannella – il Comitato ‘VinEstate’, i partner, gli sponsor e tutti coloro che, in sinergia, anche in questa ultima giornata lavoreranno per l’ottima riuscita dell’evento”.