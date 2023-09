Welcome desk e informazioni ai visitatori per l’evento espositivo “Cultura Mannara”

Giornalista, fotografo, copywriter e scrittore

Iscritto all’Ordine dei giornalisti-pubblicisti della Campania; patente B

Luigi Ventriglia

luigi_ventriglia@yahoo.it

linkedin.com/in/luigiventrigliaphotonews

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Giornalista -Collaborazione giornalistica con il periodico “Lo Strillo” di Napoli.

Via Toledo 210, Napoli; www.lostrillo.it. (2010-in corso)

Docente-supplente: supplenzeper l’insegnamento di lingua e letteratura francese in scuole secondarie di I° e II° grado. (preriodo quasi continuativo dal novembre 2018 al giugno 2023)

Fotografo - Shooting per il cantautore Marotz.(31 ottobre 2022)

Photo editor e revisore del testo -Restauro fotografico, photo editing e revisore del testo per un libro-anniversario sulla storia dell’università degli studi “Parthenope” di Napoli.(Ottobre 2021-ottobre 2022)

Scrittore -Scrittura delle prefazioni dei romanzi “Se ci sei, batti un colpo” e “Giallo rosa in agosto”, del romanzo autobiografico “14 anni 1974” e della raccolta di racconti e poesie “2020 ancora cuore” di Paolo Santillo.(Novembre 2021-marzo 2022)

Fotografo -Shooting per la guida turistica Fabio Comella tra le vie del centro antico di Napoli.(Dicembre 2018)

Docente-supplente per l’insegnamento di lingua inglese presso scuola secondaria di I° grado istituto NAIC8BQ00R. (Ottobre 2017-febbraio 2018)

Assistente di produzione del concerto del Coro polifonico dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini “L’arte del canto a Napoli”, tenutosi al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il 26 novembre 2017.

Welcome desk e informazioni ai visitatori per l’evento espositivo “Cultura Mannara”, organizzato dalla Pro Loco Capodimonte e la III Municipalità di Napoli, presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli; capodimonteattiva@gmail.com.(22-24 settembre 2017)

Fotografo della collezione primavera – estate della boutique “Miss Lovely” di Napoli. (Marzo 2017)

Docente-supplente per l’insegnamento di lingua e civiltà francese presso il liceo scientifico-linguistico NAPS15000C. (Gennaio 2017-febbraio 2017)

Docente-supplente per l’insegnamento di lingua e civiltà inglese presso scuola secondaria di II° grado NAIS126006.(Novembre-dicembre 2016)

Ho tenuto lezione su: “La comunicazione strategica nel mondo social”, nell’ambito dei corsi di aggiornamento e formazione continua Mise 6, rivolti agli operatori delle assemblee territoriali atti a fornire informazione, consulenza e assistenza ai consumatori-utenti di servizi. Evento organizzato e promosso da Cittadinanzattiva Napolifuorilemura (I, II, e III Municipalità di Napoli); www.cittadinanzattiva.campania.it. (7 luglio 2016)

Docente-supplente per l’insegnamento di lingua francese presso scuola secondaria di I° grado NAIC8B900L.(Dicembre 2015-giugno 2016)

Ho tenuto lezione su: “Ufficio stampa, promozione di eventi e tecniche di comunicazione strategica”, nell’ambito del “Corso per Informatori turistici” organizzato dalla Pro loco di Capodimonte III Municipalità di Napoli; capodimonteattiva@gmail.com. (12 Maggio 2015)

Docente-supplente per l’insegnamento di lingua e civiltà francese presso scuola secondaria di II° grado NARE10701P.(Febbraio-marzo 2015)

Addetto stampa per il Centro ricerche scientifiche dell’ingegner Pietrangelo Gregorio. Nostri servizi giornalistici sono stati trasmessi in 3D dalle emittenti televisive regionali campane TeleCapri, TeleCapriNews e TeleCapriSport. In tale impiego ho inoltre acquisito una buona competenza di ripresa e montaggio di filmati in 3D; gregorio@teleitaliaweb.com. (Ottobre-dicembre 2014)

Sicurezza controllo accessi Mostra Caravaggio

Museo di Capodimonte, Napoli. (2004-2005)

FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (INDIRIZZO STORICO-CULTURALE) presso “Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli. (Voto 106/110). Iᵃ lingua: Francese, IIᵃ lingua: Inglese. Tesi in Storia Contemporanea: “Politiche e strategie di comunicazione dell’Eni: i documentari (1950-1968)”. (Gennaio 2014)

DIPLOMA LINGUISTICO SPERIMENTALE PROGETTO BROCCA, conseguito con voto 90/100, presso l’istituto G. B. Vico di Napoli. (1999)

FORMAZIONE GIORNALISMO

CORSI SEGUITI

- Contrasto a hate speech e uso consapevole dei social network (2023)

- Hate speech, l’odio corre sui social (2023)

- Geopolitica della libertà di stampa (2023)

- Fondamenti e strumenti del giornalismo in mobilità (2023)

- La crisi climatica e le nuove politiche energetiche (2022)

- Lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia (2021)

- La libertà (2020)

- Giornalisti sotto scorta (2020)

- Economia e fondi UE: un mondo da scoprire (2019)

- Il Piano Juncker (2019)

- L’unione europea: istruzioni per l’uso (2018)

- Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo (2018)

- Formazione professionale continua – La nuova Deontologia (2017)

- Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media (2017)

- Il diritto di cronaca. La deontologia dei giornalisti. I limiti degli effetti emulativi (2016)

- L’informazione al servizio della sicurezza (2016)

- Etica e deontologia dell’informazione (2016)

- Il contratto di lavoro giornalistico (2016)

- Deontologia professionale, pluralismo ed informazione, diffamazione a mezzo stampa (2015)

- Linguaggi e percorsi della comunicazione 3.0 (2015)

- Storia del giornalismo contemporaneo (2015)

- Deontologia e informazione (2015)

- Deontologia (2015)

- Fondamenti di giornalismo digitale (2015)

Master in editoria e giornalismo Herzog con stage presso nota agenzia stampa di Napoli. (2008)

FORMAZIONE IN AMBITO FOTOGRAFICO

Seeing Through Photographs, corso di storia della fotografia organizzato dal MoMA (Museum of Modern Art) di New York. Organizzatrice e curatrice del corso: Sarah Meister, curatrice del Dipartimento di Fotografia del Museo MoMA di New York. coursera.org/verify/4WKULPB9KBY3. (2016)

Ilas – Istituto superiore di comunicazione (corso start-up di fotografia pubblicitaria)

Tutti gli strumenti della sala posa; l’allestimento di un set fotografico; padronanza dei processi per scatti still-life e di moda. Maestro: Fabio Chiaese. ilas.com. (2016)

FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO

24 cfu per iscrizione Fit (concorso scuola), conseguito presso l’università degli studi “L’Orientale” di Napoli. (2018)

Master post-laurea annuale di I livello di 1500 ore e 60 CFU in “Strumenti e metodologie didattiche per un corretto approccio interculturale nell’area disciplinare linguistica della scuola secondaria”. “Associazione Mnemosine”, Agrigento – Ente accreditato M.I.U.R. (2014)

LICENZE E CERTIFICAZIONI

Iscrizione all’Ordine dei giornalisti-pubblicisti della Campania. (Giugno 2012)

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

Servizio civile come impiegato d’ufficio e assistente domiciliare ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro). (2002-2003)

COMPETENZE

Giornalismo, videomaking e fotografia d’inchiesta, fotografia in studio, fotografia pubblicitaria, fotografia di moda, copywriting, addetto stampa, social media marketing, scrittura pubblicitaria e persuasiva, SEO, postproduzione fotografica e video montaggio, scrittura creativa.

Competenze informatiche: Office, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, sistemi operativi Microsoft e principali programmi di postproduzione fotografica e montaggio video.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Francese (conoscenza professionale completa);

Inglese (conoscenza professionale);

Spagnolo (conoscenza professionale);

Tedesco (conoscenza lavorativa limitata).

PUBBLICAZIONI

- Occhi, pelle e cuore – Nuove poesie di Luigi Ventriglia, Amazon (2022);

- Mille parole nel vento, Amazon (2019);

- All’improvviso, un’estate, Amazon (2015);

- Due storie d’amore e di silenzio, Amazon (2014);

- L’Eni di Enrico Mattei – Intellettuali, arte e impresa, gli anni dell’utopia – I grandi documentari (1950 – 1968), Amazon (2014).