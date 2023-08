50esima Sagra del Cecatiello’, oggi è la Domenica popolare

Paupisi - Domenica 27 agosto sono tanti gli appuntamenti all’interno del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello’. Prima di tutto stand aperti a pranzo con tante prelibatezze e con un ricco menù: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle cantine partner della manifestazione: ‘Torre del Pagus’, ‘Serra degli Ilici’, ‘Cantine Chiara’ e ‘Cantina di Solopaca’ e poi non mancheranno gli stand di dolci delle pasticcerie ‘Col’Angelo’, ‘Non Solo Zucchero’ e ‘Sfoglia Magica’.

Tornando al programma c’è l’attesissima ‘Domenica Popolare’: il sipario sulla kermesse si aprirà alle ore 9.00 del mattino in piazza don Tommaso Boscaino con il Trekking Urbano aperto a tutti a cura dell’asd Trekking Camposauro; alle ore 11.00 motoraduno in piazza IV Novembre in collaborazione con il Moto Club ‘Legio Linteata’ e ‘Motomaniaci’. Alle ore 12:30 apertura degli stand gastronomici e animazione con il gruppo popolare ‘I Scavezacani’. Dalle ore 17:30 laboratorio di pizzica, tammuriata e tamburello e alle ore 18:00 presso la sala convegni in piazza don Tommaso Boscaino presentazione di due libri: ‘Lei, lui, una valigia e un gatto’ di Loredana Orsillo e ‘Alba di Carta – Memorie di una Prigionia’ di Antonio Sauchella.

Si continua poi dalle ore 20:00 ‘Spacca Paese’ per le vie di Paupisi con i gruppi di musica popolare: ‘Soul Palco’, ‘I Scavezacani’, ‘Luna Ianara’, e ‘Compagnia Suoni lu dici’. Queste band dalle ore 21.30 sosterranno nelle piazze della kermesse; mentre a piazza Roma ci sarà ‘Davide Mazzeo e il suo organetto’. Dalla mezzanotte ‘Cecatiello Dance Party’ in piazza IV Novembre con il Dj set Marco Reale.

Che dire? Paupisi per cinque giorni oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, cultura, arte, divertimento e buona cucina. Sulla pagina facebook della Pro Loco di Paupisi si possono trovare tutti gli appuntamenti dettagliati del Festival.