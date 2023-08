Martedì 29 la conferenza stampa di presentazione

Grottolella - Grottolella scalda i motori in vista della XV edizione de “Il Pasto della Salamandra”, festival enogastronomico e culturale in cui si mescolano promozione del territorio, senso di appartenenza, musica, arte e sapori. Quel senso d’appartenenza al territorio e quell’attaccamento alle proprie radici che rappresenteranno i temi peculiari che faranno da cornice a quest’edizione della kermesse. Il motto, del resto, è proprio quello di “Restate”.

L’evento è organizzato dal Forum dei Giovani di Grottolella con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e si svolgerà nei giorni 31 agosto, 1 e 2 di settembre nel centro storico del paese, con un ricco calendario di appuntamenti, tra gruppi musicali, presenza di molti espositori, animatori e stand gastronomici, artisti di strada e tanto altro ancora.

Martedì 29 agosto alle ore 11:00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della tre giorni. Nella suggestiva location dal Palazzo Pellegrini di Grottolella interverranno Daniele Coluccino, Presidente del Forum dei Giovani di Grottolella, Antonio Spiniello, sindaco di Grottolella, Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano, e Luciano Conte, ricercatore di storia locale. A moderare il dibattito il giornalista Remo D’Acierno.

Di seguito il programma della tre giorni:

31/08

Palco principale: Foja

After: Mino Fasi becool

Djeni ka gnimi; Sbandieratori e musici Diano; Compagnia dei saltimbanchi; Riforma popolare; Michele Roscica – Uomo orchestra; Maestro Pietro Mariconda; Maestro Robert Sozio; Dj El Bako; Dj Jack Conte

01/09

Palco principale: 99 Posse

After: Dj Andrea Silverio – Voice Ernesto Rocco

Djeni ka gnimi; Murga Los Espositos; Compagnia dei saltimbanchi; Movimento popolare sannita; Michele Roscica – Uomo orchestra; Maestro Pietro Mariconda; Maestro Robert Sozio; Dj El Bako; Dj Jack Conte.

02/09

Palco principale: Rione Junno

After: Dj Luca Frisetti

Djeni ka gnimi; Murga Los Espositos; Compagnia dei saltimbanchi; Voci del sud; Michele Roscica – Uomo orchestra; Maestro Pietro Mariconda; Maestro Robert Sozio; Dj El Bako; Dj Jack Conte.

Il tutto in una cornice di pieno divertimento, assicurato già nella scorsa edizione con la partecipazione di oltre ventimila visitatori. Una tre giorni da non perdere e da vivere intensamente nel cuore antico del paese irpino, che sarà vestito a festa per l’occasione.