La rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma dal 31 agosto al 3 settembre

Torrecuso - C’è attesa a Torrecuso, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per la 48esima edizione di ‘Vinestate’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato ‘Vinestate’ con il Comune di Torrecuso, ed il patrocinio della Regione Campania e dell’Assessorato all’Agricoltura Regionale, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro e in sinergia con la Cia e la Coldiretti e diverse associazioni territoriali. Vinestate, è un intervento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity “Campania.Divina”.

Quest’anno a ‘VinEstate’, prossima ormai al mezzo secolo di vita, il programma è particolarmente ricco, variegato ed interessante…ed intanto sono aperte le prenotazioni per le degustazioni guidate, a cura dell’Ais: giovedì 31 agosto alle ore 21.00 e alle ore 22.00 degustazioni presso le sale del Palazzo Caracciolo – Cito: “La forza del Taburno. Aglianico D.O.C.G.” e alle ore 22.00 Masterclass sempre a cura del’Ais “Il mondo del vino. Viaggio nei vini del mondo” .

Venerdì 1 settembre alle ore 21.00 e alle ore 22.00 degustazioni presso le sale del Palazzo Caracciolo – Cito: “La falanghina D.O.C. nel tempo” e sabato 2 settembre sempre alle ore 21.00 e ore 22.00: “Le aspettative del tempo che passa. Aglianico D.O.C.G. Riserva” ed infine domenica 3 settembre degustazioni “La luminosità dell’Aglianico D.O.C.G. Rosato”. Per informazioni e prenotazioni in merito alle degustazioni inviare messaggio al numero whatsapp 340.2554494. Nel corso della serata di domenica 3 settembre ci sarà anche ‘Torrecuso Wine Experience’ (dalle ore 18.00 alle ore 20.30) presso le sale del Palazzo Caracciolo – Cito: un momento dedicato ai bambini con “Un mondo di vite” e un momento dedicato agli adulti con “Percorso di Vino”, avvicinamento al mondo del vino a cura sempre di AIS Benevento.

Diversi i partner della 48° edizione di Vinestate, il ‘Sannio Consorzio Tutela Vini’ e le 26 cantine partecipanti: Cantine Iannella, Il Poggio, Terre D’Aglianico, Torre dei Chiusi, Fattoria La Rivolta, Cav. Mennato Falluto, Pietrefitte, La Fortezza, Sale della Terra, Cantine del Maresciallo, Torre Varano, I Colli del Sannio, Fontanavecchia, La Dormiente, Cantine Ocone Giovanni, Serra degli Ilici, Lauranti, Cantina del Taburno, Cantina Cocchiaro, Cantine Sciore, I Rapisti, Fusco Libero, Fontana Reale, Cantine Tora, Colle di Vino e Cantine Montruano.

Naturalmente nel corso di Vinestate i visitatori potranno conoscere meglio, apprezzare e degustare i vini presso le Aziende espositrici ed assaggiare le tante prelibatezze locali nei vari punti enogastronomici allestiti.