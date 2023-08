Previsto l'avvio per l'11 Settembre con nuovi laboratori e certificazioni ufficiali

Quadrelle – Conto alla rovescia per l’avvio, previsto per l’11 settembre, dei corsi di pianoforte, canto e chitarra dell’Accademia musicale MusiKarma di Quadrelle (Av), ai quali quest’anno si aggiungono anche il laboratorio di canto corale e di musica d’insieme.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal primo giorno del prossimo mese. I nuovi allievi, che aderiranno entro il 15 settembre, non pagheranno la quota di iscrizione, ma soltanto la retta mensile.

L’Accademia, diretta dal Maestro Giovanni De Simone, ha la vocazione di formare,

attraverso metodi didattici innovativi e dinamici, bambini e ragazzi, in ambito artistico-musicale.

Per il nuovo anno accademico si pone l’obiettivo di inserire nel percorso musicale l’acquisizione di importanti certificazioni in lingua inglese, come il “Trinity College London Italy” e il “ST – Cecilia School Music”.

Per informazioni e contatti chiamare il 333 9929284 o scrivere all’indirizzo di posta