Celebrazione dello sport, con bocciodromo, street basket e premiazione sportivi

Grottaminarda – L’attesa è finita: domenica 27 agosto alle ore 17,30 si inaugura presso il Parco “Frank Zappa” un nuovo punto di riferimento per gli sportivi di Grottaminarda. Si tratta dell’Area Fitness all’aperto, (Finanziamento del Dipartimento dello Sport PNRR – III linea di intervento – Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport ed Inclusione Sociale”), del Bocciodromo e del campetto da Street Basket.

Per l’occasione il Delegato allo Sport, Michele Spinapolice, e l’intera Amministrazione comunale hanno deciso di istituire il premio “Atleta dell’anno” per rendere merito a persone che si sono distinte nello sport e nel sociale.

Saranno 10 i riconoscimenti attribuiti, nel particolare a 5 atleti, 4 tra allenatori e presidenti ed ad un uomo che ha salvato la vita a due bambini in mare:

Marco Cefariello (pallavolo), Giuseppe Ciampa (kickboxing), Federica Tiso (equitazione), Maria Rosaria Vitiello (tennis), Berardino Lo Chiatto (badminton);

Giovanni Uva (Presidente Lions Grotta calcio), Aristide Vitale (allenatore calcio), Mario Altavilla (istruttore in Africa), Andrea Ferriero (istruttore atletica), Marco Fabrizio (salvataggio in mare).

«Un nuovo capitolo nell’ambito dello sport si apre a Grottaminarda con l’inaugurazione dell’Area Fitness, del Bocciodromo e dello Street Basket – afferma il Consigliere Delegato allo Sport, Michele Spinapolice – Questo evento segna una pietra miliare nella promozione dell’attività fisica, dell’inclusione sociale all’interno della nostra comunità.

L’Area Fitness e il Bocciodromo rappresentano un impegno verso uno stile di vita sano e attivo, offrendo opportunità per l’allenamento fisico e il benessere. Allo stesso modo, l’Area dello Street Basket fornirà uno spazio dedicato agli appassionati di basket, giovani e adulti, per affinare le loro abilità e coltivare l’amore per lo sport.

Tuttavia questa inaugurazione non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un riconoscimento ai talenti sportivi di Grottaminarda. Saranno premiati cinque atleti eccezionali, che hanno dimostrato impegno e talento nelle loro rispettive discipline, e quattro allenatori dedicati che hanno guidato e ispirato le giovani generazioni verso il successo.

Inoltre un momento di particolare importanza sarà riservato ad un eroe locale che ha dimostrato incredibile coraggio e prontezza d’animo.

È con grande apprezzamento che riconosciamo il sostegno fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di questo progetto. I fondi forniti dal Pnrr hanno reso possibile la creazione di quest’area dedicata al fitness che avrà un impatto positivo sulla vita di molte persone, un investimento nel futuro della nostra città, promuovendo uno stile di vita attivo, inclusivo e solidale.

Un caloroso invito da parte dell’intera Amministrazione a tutti i cittadini di Grottaminarda a unirsi a noi il 27 agosto per condividere questa emozionante occasione e celebrare insieme il potere dello sport»

Una breve presentazione delle 10 persone che riceveranno il riconoscimento:

- Marco Cefariello (riconoscimento come atleta)

Marco Cefariello, classe 1998, risiede a Grottaminarda e gioca a pallavolo da più di 10 anni. Ha iniziato con il professore Giulio Filomena ad Ariano Irpino giocando per alcuni anni tra prima divisione e serie D, vincendo quest’ultima ed approdando l’anno successivo ad Avellino nella società Olimpica Avellino dove, dopo soli 2 anni, ha disputato per la prima volta un campionato nazionale, la serie B. Nella stagione 2022 riceve la chiamata del presidente Matano della QuantWare Napoli per disputare il campionato di serie A3: un anno davvero complicato dal punto di vista dei risultati perché ultimi in classifica fino al girone di ritorno, poi la scalata fino all’ultima di campionato con in gioco la salvezza, e così è stato play out contro Roma e vittoria in gara 2 a Napoli, emozioni uniche ed indescrivibili. Dunque un campionato chiuso nel migliore dei modi per Cefariello che si è assicurato la fiducia della società e la seconda chiamata dal presidente per il prossimo campionato sempre di serie A3 che avrà inizio nei prossimi giorni con la preparazione atletica.

- Giuseppe Ciampa (riconoscimento per i suoi meriti sportivi)

Giuseppe Ciampa, classe 1980, Low Kick 71,8 Kg, Campione Italiano Wako Pro, Lega Professionismo di Kickboxing nel 2018 a Rieti. Appassionato di arti marziali sin da piccolo si avvicina prima al Karate, poi scopre la Kickboxing grazie al maestro Michele Ranucci. Una disciplina che non la lascerà mai più trovando in essa una ragione di vita ed uno sprone motivazionale tale da tenere lontana ogni negatività. Nel 1996 viene tesserato in federazione entrando nel mondo agonistico con grandi soddisfazioni e restando imbattuto quale campione italiano fino al 2020 quando lascerà il professionismo per limiti di età. Giuseppe Ciampa non smetterà mai di allenarsi ed anzi continuerà a trasmettere la filosofia di questa disciplina ai suoi allievi molti dei quali hanno conseguito brillanti risultati. É il caso dell’allievo che ritira il premio: Jacopo Ulto, promessa della squadra kickboxing club Avellino, (Maestro Giuseppe Ciampa, DT Michele Ranucci).

- Federica Maria Tiso (riconoscimento per i risultati sportivi in così giovane età)

Federica Maria Tiso, classe 2009, ha iniziato a praticare l’equitazione nel 2016, a soli 7 anni. Già nel 2017 si è distinta per la sua abilità nel condurre il cavallo vincendo il Campionato Regionale “SEF Italia Campania disciplina Gimkana Categoria Avviamento Junior”. Nello stesso anno ha ottenuto un ottimo terzo posto nel Campionato Regionale “SEF Italia Salto ad Ostacoli Categoria L20″. Nel 2018 vince il Campionato Regionale “SEF Italia Campania Salto ad Ostacoli categoria L20″. Inoltre vince anche il Campionato Regionale “SEF Italia Gimkana nella categoria Novice Junior”. Nel 2019 vince il Campionato Regionale “SEF Italia Campania Salto ad Ostacoli categoria L40″ ed il Campionato Regionale “SEF Italia Gimkana nella categoria Novice Junior”. Nel 2022 raggiunge due ottimi secondi posti nel Campionato Regionale “SEF Italia Campania Salto ad Ostacoli categoria H80 e H90″. Infine nel 2023 vince il “Campionato Centro Sud Italia 2023 SEF Italia – LIBERTAS Salto ad Ostacoli categoria H100″, aggiudicandosi 3 delle 4 tappe di campionato. Dunque una piccola campionessa.

- Maria Rosaria Vitiello (riconoscimento per i meriti sportivi correlati alla giovane età)

Maria Rosaria Vitiello, classe 2011, under 12, classifica Fit 3.3, gioca a tennis da 4 anni. Campionessa regionale in carica deve disputare i campionati italiani. Tesserata con “Olimpia Tennis” di Sturno, Maestro Pio Mascolini, è vincitrice del titolo regionale a squadre; già al suo primo anno agonistico è stata convocata per la coppa delle Provincie arrivando alle fasi finali a Castel di Sangro dove Avellino si è qualificata quinta in tutta Italia. Nella stagione successiva arriva la convocazione per due anni consecutivi alla Coppa Belardinelli, rappresentativa Campania, finalista nella prima tappa del torneo “Nex Jen” e andrà a disputare le fasi finali a Torino.

-Berardino Lo Chiatto (riconoscimento per la capacità di abbattere le barriere)

Berardino Lo Chiatto, classe 1968, dal 2017 è un atleta di para badminton. Si è avvicinato a questo sport grazie ad un’intuizione del professor Costantino Maietta, docente di Scienze Motorie. Per poter partecipare al suo primo torneo italiano di Milano ha ottenuto il certificato di classificazione in base alla sua patologia che viene chiamata “SH6″. Ha partecipato a numerosi tornei in Italia e all’estero: Milano, Grottaglie, Palermo, Roma, Merano, Pontecagnano, Cagliari, Olbia, Isernia; Antalya, Dubai, Kampala, Dublino, Basilea, Danimarca. 6 medaglie e 4 coppe in Italia; medaglia di Bronzo in Uganda con la Nazionale Italiana di Para Badminton e 6° posto di doppio ai Mondiali di Para badminton in Svizzera.

- Giovanni Uva (riconoscimento per il passaggio al campionato di promozione del Lions Grotta)

Giovanni Uva, Presidente del Lions Grotta dal 2017. Uno degli artefici di una pagina indimenticabile per il calcio di Grottaminarda quando il Lions Grotta, battendo 4 a 2 l’Atletico Cerreto, lo scorso aprile, a Cerreto Sannita, ha vinto il girone B di Prima Categoria salendo in Promozione. Un campionato emozionante, una vittoria meritata. Una squadra che ha dimostrato carattere, tenacia e voglia di vincere dalla prima all’ultima partita, dal primo al novantesimo minuto. Dunque un riconoscimento questo che va all’intera squadra: calciatori, dirigenti, staff e che viene consegnato simbolicamente al Presidente, Giovanni Uva, per il risultato raggiunto.

- Aristide Vitale (riconoscimento per i 40 anni di carriera nel mondo del calcio e del sociale)

Aristide Vitale, classe 1951, inizia a giocare a pallone a 13 anni. Grotta, Montecalvo, Battipagliese, Mobili Delia Salerno, Scandone Montella, tra le squadre in cui gioca. Da ex calciatore nel 1992 prende il patentino quale allenatore, forse il primo a Grottaminarda e nel 1993 comincia l’avventura da tecnico per la squadra di calcio “Gravit”, acronimo di “Grotta, Avellino, Italia”. La squadra fondata da alcuni americani competerà anche in tornei internazionali, in particolare in Spagna per 4 anni. Seconda e terza categoria, anche prima, ma non punterà alle grosse sponsorizzazioni, al “business” del calcio. Lo spirito che poi è quello che ha sempre mosso Aristide Vitale, è di dare dei riferimenti ai ragazzi, di creare loro un interesse, di farli crescere attraverso il sano agonismo. Dunque una funzione anche sociale oltre che sportiva. In 40 anni di attività da allenatore Aristide Vitale ha visto passare ogni generazione, dagli anni 60 fino ad oltre il 2000, aiutando e sostenendo ogni ragazzo da Mister e da padre di famiglia.

- Mario Altavilla (riconoscimento come atleta ed istruttore volontario in Africa)

Mario Altavilla, classe1982, atleta ed allenatore, nel luglio 2022, durante il tragitto verso l’aeroporto per accompagnare suor Victorine in procinto di partire per l’Africa, matura l’idea di andare in Camerun per svolgere un progetto sportivo di volontariato per bambini e adolescenti. Un viaggio impegnativo dedicato a minori tra i 3 e i 18 anni per svolgere attività sportive quali: corpo libero, corsa, salti, percorsi coordinativi, tennistavolo, basket, badminton e giochi con la palla, con la finalità di contribuire al miglioramento delle loro capacità motorie, ma anche per parlare con loro di alimentazione, igiene, disciplina ed istruzione. Tutto con il supporto di suor Victorine e la disponibilità di alcuni animatori del luogo. Il lavoro è stato molto apprezzato dalla comunità del Camerun tanto da rilasciare a Mario due attestati di ringraziamento da parte del Comune e dell’associazione. E c’è già il progetto di ritornare l’anno prossimo per dare continuità a quanto intrapreso.

- Andrea Ferriero (riconoscimento come atleta e come istruttore)

Andrea Ferriero, classe 1979, è un Tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 2012, tesserato per la società ASD Lions Valle Ufita, segue atleti di tutte le fasce di età sia giovanili che master. Importanti i risultati raggiunti dagli atleti da lui seguiti: titoli regionali su varie distanze e specialità (indoor, outdoor, cross), convocazioni in rappresentative nazionali, finali nazionali individuali e di società. La società seguita da Andrea Ferriero, risulta costantemente tra le primissime in Campania con partecipazioni a finali nazionali.

- Marco Fabrizio (riconoscimento per salvataggio in mare)

Marco Fabrizio è stato definito dalla stampa un eroe per il salvataggio, lo scorso mese di luglio, di due bambini in mare. 44 anni, operaio Ema a Morra De Sanctis e rappresentante sindacale Ugl metalmeccanici, Marco si trovava al mare con la sua famiglia, a Lido Marini, località della provincia di Lecce nel basso Salento, stava facendo il bagno quando ha notato il bagnino accorrere ed i due bambini, a cavalcioni su di un unicorno gonfiabile, già lontanissimi. E così non ha esitato ad intervenire in supporto del bagnino, mettendo a rischio anche la propria vita. Il suo contributo è stato determinante per il salvataggio. Nelle interviste rilasciate alla stampa ha sostenuto l’importanza del nuoto per i bambini. Grottaminarda è orgogliosa e fiera di avere un concittadino con tale coraggio, altruismo e senso del dovere.