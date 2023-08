L'iniziativa in memoria di Agostino De Stefano

Solofra – Il 27 Agosto 2023, ore 6:15, inizierà l’escursione a Pizzo San Michele. Il Punto di raccolta presso Ex “Pino Covino” a Solofra: https://maps.app.goo.gl/q5y3kxrCYoz94gAo9

Partenza dei gruppi, alle ore 07:00, dal parcheggio di località “Carpegna” di capo Calvanico (Sa): https://maps.app.goo.gl/tVuV4YniGSqt7oDo7

La meta è Pizzo San Michele – Monte Sacro .

Con passo lento, una volta parcheggiata l’auto in località Carpegna, occorrono al massimo 2 ore di cammino.

Si consiglia zaino adeguato a portare almeno 2 litri d’acqua e qualche snack + sali minerali.

Scarpe da trekking fondamentali!

L’evento finirà dopo la Santa Messa e la foto di gruppo, quindi ci avvieremo per il ritorno, presumibilmente, alle 11:00.

Il sentiero da Calvanico è agevole, largo, panoramico e graduale e ci sono tutte le indicazioni del caso, ma è talmente chiaro che non si corre alcun rischio di deviare dal tracciato.

Una volta raggiunto il punto d’incontro, saremo tutti in compagnia e inizieremo la salita. https://maps.app.goo.gl/tVuV4YniGSqt7oDo7

In ricordo di Agostino De Stefano, che ha dedicato la sua vita alla cura della terra, all’attenzione per gli equilibri naturali, al rispetto per madre natura, testimoniando con l’esempio personale la necessità di salvaguardare la storia e la memoria dei luoghi che i nostri padri ci hanno lasciato in eredità. Allo stesso modo siamo chiamati a seguire questo generoso quanto fondamentale esempio.

Pizzo San Michele rappresenta un luogo dell’anima per tanti amici, proprio come lo era per Agostino, che nel corso della sua vita ci ha insegnato ad amare questa cima come una seconda casa, accompagnando tantissimi giovani e meno giovani a scoprire i sentieri storici dei monti solofrani.

In sua memoria verrà celebrata una Santa Messa da Padre Marco Carluccio GAM , con l’apertura della chiesa di San Michele e dei locali del rifugio sommitale.

L’evento è co-organizzato con l’Ass. Salvaguardia Beni Culturali Solofra aps e l’a.s.d. Frate Vento, in collaborazione con l’Ass. turistica Proloco Solofra aps, il Circolo Legambiente valle solofrana “Solofra-Montoro” aps e l’Ass. Rione CapoSolofra.

Questi enti sono parte della #SquadraSentieriSolofra, nata nel Maggio del 2021, che Agostino ha contribuito a creare con un’intuizione nata dal ripristino del sentiero storico del Castello di Solofra nell’estate del 2013.

“Nascere non basta, è per rinascere che siamo nati ogni giorno” – Pablo Neruda

N.B:

- Necessaria l’attrezzatura da trekking con scarpe comode e adatte all’ambiente montano. Si raccomandano acqua ed integratori salini. Cibo a propria discrezione.

- Il punto di raccolta a Calvanico è dedicato a coloro i quali vogliono raggiungere più agevolmente la vetta di Pizzo San Michele. Ciò non esclude la possibilità di percorrere il Sentiero 117 da Solofra, che diparte da località Scorza.

- A fine celebrazione della Santa Messa, l’evento si concluderà dopo la foto di gruppo.

Contatti:

Alessandro: 3480729398

Armando: 3494292206