Le parole della Coordinatrice nazionale, la Dott.ssa Rachele Arena

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della coordinatrice nazionale di Meritocrazia Italia:

“La Cappella Sansevero di Napoli è il monumento napoletano premiato come migliore meta tra le migliori mete di tutto il mondo per il 2023 di Tripadvisor, vince il Travellers’ Choice Best of the Best 2023 sulla base delle scelte dei viaggiatori in tutto il mondo. Il premio viene conferito sulla base delle recensioni raccolte nei 12 mesi dell’anno precedente. Nella classifica generale di tutte le attrazioni cui è stato assegnato il Best of the Best si posiziona al sesto posto. Il gioiello barocco si trova nel cuore di Napoli e custodisce il Cristo velato, fu ideato da Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero. Il costante lavoro e l’investimento in tecnologie e soluzioni innovative fatto in questi anni ha portato ai meritati traguardi. Meritocrazia Italia Campania da tempo ha individuato la cultura e il turismo come il vero motore di sviluppo e crescita della Regione Campania abbinati all’aggiornamento costante, all’innovazione e all’uso consapevole della tecnologia In Campania c’è un enorme patrimonio culturale e turistico, sconosciuto a tanti, da promuovere e valorizzare e non pensiamo solo a quello presente nelle città capoluogo di provincia ma soprattutto a quello ancora sconosciuto delle bellissime zone interne, non inserito ancora nei percorsi turistici regionali ordinari perché ai Comuni mancano i fondi. Pensiamo a città e zone a vocazione turistica quali: Aversa e le città limitrofe, Capua, Santa Maria Capua Vetere, il Caiatino, la verde Irpinia, il Sannio e sul mare il litorale Domizio, i Campi Flegrei e il Cilento::tutti luoghi straordinari per patrimonio storico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico, terre di cultura che possono diventare il vero volano di crescita per l’intera Regione Campania.